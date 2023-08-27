悠遊卡掀回憶殺、淨利成長12倍！10大暢銷造型卡出列

「為我女界增光耀～」一嗶卡，北一女校歌就從小綠綠制服造型的悠遊卡傳出，這是悠遊卡公司近期的最新力作，再引起全台民眾的搶購熱潮；而近期發布的悠遊卡半年報在營收、淨利大有斬獲，成為熱議焦點。這幾年悠遊卡公司經歷了什麼？

今年為北一女創校120週年，悠遊卡公司與北一女合作推出綠制服造型悠遊卡，不只掀起北一女校友「回憶殺」，還造成全台灣的民眾瘋搶，首批預購的1.5萬張在網路上預購開賣數分鐘後，就馬上完售，甚至交貨日期已排到明年初，熱潮可見一斑。

悠遊卡另類業務！美少女戰士、PS4都在列

不過，這並非造型悠遊卡首次掀起搶購熱潮。近年來，悠遊卡公司常與動畫人物、食品甚至是電玩主機等廠商，大搞聯名商品，像王子麵、森永牛奶糖、美少女戰士及HELLO KITTY等，都一度引起關注，成為預購量極高的造型悠遊卡商品。

根據悠遊卡公司提供的資料，在109年至111年間，前十大暢銷造型悠遊卡，由2020年6月推出的PS4手把造型悠遊卡奪冠，總銷售張數高達48萬張。

當時，一宣布要推出此款造型悠遊卡，立即引起電玩迷的高度關注，一開放預購，2.8萬悠遊卡也馬上「秒殺」，而後來改採「限時不限量」的方式，在三天內被預購48萬張。但是，預購排單也一度傳出已經排到2022年底，也就是預購完要等一年以上的時間，才可以取卡。

雖然造型悠遊卡所創造的熱潮一波接著一波，不過，回到悠遊卡公司的交通消費本業，在前幾年確實也遭受疫情所苦，從獲利狀況觀察，2019全年的稅後淨利為1.69億元，在疫情開始的2020年，則下滑至1.11億元，2021、2022年則分別僅剩0.45億元、0.6億元，呈現大幅衰退。

這樣的淨利數字也反映在悠遊卡的交通交易金額，2021年時，由於啟動三級警戒，民眾無法出門，自然也無法搭乘交通工具，連帶影響悠遊卡公司整體交通交易金額下滑，全年的交通交易金額從前一年的322億元，下滑至251億元，衰退幅度高達22％。

不過，今年在疫情結束之後，悠遊卡公司的獲利狀況已有明顯回升，在日前所公布的半年報中，今年上半年營收為9.2億元，對比去年同期的7.4億元，成長 24％；稅後淨利則為1.2億元，對比去年同期的990萬元，更成長1191％、將近12倍。

悠遊卡公司對此表示，2021年、2022年受到疫情影響，在交通或小額消費上受到相當大的衝擊，且去年基期低，導致今年上半年相較去年同期成長幅度較大。

不過，今年疫情解封，整體內需市場消費回溫，因此交通與小額消費的成長動能已回到疫情前樣態，在悠遊卡、悠遊付、手續費收入皆為正成長。

另外，國境開放後，外國旅客陸續來台旅遊帶動卡片銷量增加，與銀行合作的悠遊聯名卡發卡量也較去年同期增加，兩者都正面挹注卡片銷售收入。

悠遊卡公司也認為，將上半年的獲利情形，與過去十年比較，成績仍屬佳績，因此預期今年下半年應該也可樂觀期待。

悠遊卡公司認為，將上半年的獲利情形與過去十年比較，成績仍屬佳績。圖為銷售成績奪冠的PS4手把造型悠遊卡。取自悠遊卡公司

搶攻電支遭疑「成效不佳」，悠遊卡公司：加強卡友服務

悠遊卡公司這幾年來求新求變，在新業務的拓展上，除了發行造形悠遊卡外，也在2020年推出電子支付「悠遊付」，試圖以廣大卡友數為基礎，搶攻電支市場，雖然目前悠遊付會員數突破250萬人，但仍屢屢遭受外界質疑「成效不佳」。

不過，觀察台灣的電支市場競爭激烈，有業者以大量回饋促銷吸客，也有業者以自有通路或社群平台經營。悠遊卡公司坦言，悠遊卡公司有公股成份在其中，主要業務為服務交通運具的支付，經營上也以穩健財務做為原則，因此無法以過多的回饋或優惠吸引民眾使用。

不過，由於重視的是對卡友的服務，因此現在也致力將悠遊付打造成服務卡友的數位平台，以此方式推廣卡友轉為悠遊付會員，並在悠遊付App綁定悠遊卡，除了查詢交易，還可以綁定悠遊付自動加值悠遊卡，悠遊卡發票兌獎可以打入悠遊付等等。

另外，去年也推出超級卡，可以直接在手機上，將卡片靠著Easy Wallet App即可加值，讓持卡人不需跑去超商或捷運站加值，且目前發行的全台TPASS悠遊卡，就是超級悠遊卡，就可直接在手機App上設定購買通勤月票。

悠遊卡公司表示，未來仍持續強化卡與付的連結，以悠遊付推出更多卡友服務，並以悠遊卡交通運具的優勢，在軌道沿線加強支付點的布點。

（本文出自2023.08.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）