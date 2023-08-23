台灣文旦被禁1年竟賣更好 農糧署長：中國非唯一市場

中國大陸近年陸續禁止台灣農產品等進口，其中去年也禁止進口文旦柚，農糧署長胡忠一今天參加活動表示，禁令後出口只剩2908公噸，但中國禁令反讓文旦轉型，中國非唯一市場，也賣到香港、加拿大、日本、英國，今年為止已出口173公噸，光英國就有2.4公噸，「以前根本不會嘗試賣到歐洲，台灣的文旦陸續賣出去，外銷及加工有很大突破」。

農業部農糧署今開「全家x楓康十大產區產銷履歷拾柚文旦禮金上市記者會」，全台十大產區的文旦柚，包括台南麻豆及下營、嘉義竹崎、雲林斗六、苗栗西湖、新北八里、宜蘭冬山、花蓮瑞愁及玉里、台東東河，集結成「十大產區產銷履歷拾柚文旦禮盒」，8月31日起在楓康超市可預購、9月7日起也在「全家行動購」販售，消費者可一次吃到精選文旦。

由於中秋佳節將至，外界關心超中國禁止輸入一年的文旦柚衝擊。農糧署長胡忠一表示，「衝擊當然還是有」，過去文旦柚過去出口到全世界平均一年4、5千公噸，去年中國禁止後，出口只剩2908公噸，但後來做國內行銷、國際行銷跟加工，有效移轉這些減少的量。

胡忠一說，文旦柚販售的價格也比往年還要好，今年產季才剛開始，品質也更好，且小果也比較多，文旦柚到目前為止，批發市場價格及產地價格都比往年還要高，「中國禁令反而讓文旦柚調整轉型，是一個很好的契機」，產地、農會很用心指導、農民也配合政策，做內外銷跟加工，因此中國造成的影響有限。

胡忠一強調，過去台灣是水果王國，近年因中國片面禁令，反而讓台灣往加工方面及多元文化去發展，像鳳梨釋迦處理後，在東京食品展大放光彩，因為過去只有賣生鮮，後來也把鳳梨釋迦加工冷凍做釋迦酒，賣得非常好，「本來以為會受挫，反而是讓我們找出新的活路」。