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日本最快明排氚水 食藥署4年監測計畫驗「這些」水產品

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
食藥署食品管理組副組長鄭維智指出，抽樣需具有代表性，去年委託台灣大學團隊執行計畫，希望建立充足的背景資料。記者鄒尚謙／攝影
食藥署食品管理組副組長鄭維智指出，抽樣需具有代表性，去年委託台灣大學團隊執行計畫，希望建立充足的背景資料。記者鄒尚謙／攝影

日本政府昨宣布8月24日將排放含氚核廢水入海，衛福部食藥署副署長林金富指出，去年邊境抽檢25批日本水產品，檢驗「氚」都低於可測值。林金富今表示，今年預計抽檢100件日本輸入水產品、藻類，目前已經檢驗27件，包括鯖魚、鮭魚、牡蠣、章魚等，整體監測計畫為4年，已規劃採檢逾200件。

林金富表示，目前世界各國沒有針對「氚」訂定殘留標準，目前的邊境抽檢並非常規的食品檢驗流程，但依照水產品風險大小，在日本排放氚水前，先建立背景值，待排放後檢驗便依此比對看風險。而目前檢測25批的水產品，皆低於最小可測活度（MDA）。

食藥署去年和原能會合作，去年已經抽樣25件水產品，包括日本鯖魚、秋刀魚、海鰻、牡蠣、扇貝、海藻類等。林金富表示，今年規劃抽樣100件日本輸入的水產品及藻類，目前已經檢驗27件，包括鯖魚、鮭魚、牡蠣、章魚等。總計52件檢驗數值，將作為基準值，日本開始排放氚水後，將持續監測，並視風險啟動因應措施。

食藥署食品管理組副組長鄭維智指出，抽樣需具有代表性，去年委託台灣大學團隊執行計畫，考量海洋擴散理論、廢水排放口位置、水生物生長習性、捕撈及生物生長型態、食物鏈等因素進行採樣，希望建立充足的背景資料。

香港和澳門特區政府已宣布將禁止日本10都、縣水產品進口，台灣邊境管控部分，林金富則說，根據監測結果，未看到風險有任何改變，目前不會改變日本食品邊境管制措施。但已針對日本水產品規畫四年監測計畫，去年抽驗25件、今年規劃抽驗100件，明年也預計最少檢驗100件。

林金富表示，已針對日本水產品規畫四年監測計畫，去年抽驗25件、今年規劃抽驗100件，明年也預計最少檢驗100件。圖／食藥署提供
林金富表示，已針對日本水產品規畫四年監測計畫，去年抽驗25件、今年規劃抽驗100件，明年也預計最少檢驗100件。圖／食藥署提供

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