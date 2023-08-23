蔣萬安和濱松市長簽交流協定 兩市旅客互訪有專屬歡迎禮

台北市長蔣萬安今天與日本靜岡縣濱松市長中野祐介簽署「友好交流協定書」，除加深彼此觀光合作，最新推出「互送旅客計畫」，從今年9月15日起至明年3月31日止，將針對造訪彼此城市的市民，提供專屬歡迎禮。另外，除了觀光外，雙方未來也將促進台北市與濱松市在青少年、產業等不同領域有更頻繁的交流。

蔣萬安今天致詞表示，兩市簽署觀光協定已十周年，今年2月台灣燈會舉辦時，濱松市也特別組團來台北訪問，當時日方送給他一只安康君玩偶，他非常喜歡，蔣萬安今天也再度當場邀濱松市長參加明年「2024台北燈節」等活動。

蔣萬安也提到，今年截至6月止，台灣旅客赴日約179萬人次，而日本來台旅客也有約32萬人次，排名第1，尤其台灣與日本間的觀光交流向來密切，疫情前2019年統計，台日旅客雙方互訪合計超過700萬人次；更新簽署協定後，未來將持續互相宣傳觀光、促進兩地旅客往來，並增加青少年及產業等多方面的友好交流。

濱松市長中野祐介表示，濱松市與台北市2013年7月31日締結觀光交流都市協議書起至今，迎來了10周年，期間透過青少年音樂交流、在建國假日花市舉辦濱松博覽會、參加台北溫泉季、互相執行觀光宣傳活動等，持續保持友好情誼，未來亦將深化與台北市之交流。

由於濱松市明年3月將舉辦20周年的「2024濱名湖花博」，今天也邀請台北市組團參與。希望透過這樣的交流推廣活動，讓彼此市民能相互認識對方，也期待未來更加頻繁地往來。

北市觀傳局表示，「互送旅客計畫」的專屬歡迎禮，包括手繪插畫台北帆布袋、明信片組、北北基好玩卡、臺北兔存錢筒、觀光地圖等，將送給到訪台北市的濱松市民；濱松市則準備了濱松生產布料製成束口袋、靜岡糖果、迷你口琴、綠茶茶包、觀光指南等，提供給到訪濱松市的台北市民，限量500份，送完為止。

中野祐介表示，濱松市為政令指定都市，包含鈴木、本田、山葉等日本知名大企業皆創業於此，也長年舉辦濱松國際鋼琴大賽及濱松世界青少年合唱節等音樂活動。濱松市的知名觀光景點，有日本第十大湖的濱名湖、德川家康所建的濱松城，及當地有館山寺溫泉、弁天島溫泉、三日溫泉等3處溫泉。