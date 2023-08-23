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2023米其林必比登名單出爐！台北45家、台中31家、台南36家、高雄27家上榜

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2023米其林／必比登出爐！台南大躍進、全台139家上榜

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
《臺灣米其林指南2023》共 139 個店家入選必比登推介，共有 26 家是在今年新獲得必比登推介肯定，其中許多提供的是臺灣料理及在地小吃。圖／米其林提供。
《臺灣米其林指南2023》共 139 個店家入選必比登推介，共有 26 家是在今年新獲得必比登推介肯定，其中許多提供的是臺灣料理及在地小吃。圖／米其林提供。

在2023年《臺北、臺中臺南＆高雄米其林指南》發布會之前，《米其林指南》今天公佈了必比登推介的店家，全台共有139店家提供「物有所值」美食的餐廳及街頭小吃店家入選，包括臺北45家、臺中31家、臺南36家，以及高雄27家。其中台南自去年的27家，大躍進至今年的36家，格外受矚目。

今年有26家今年新進榜，首度有兩家西式的甜點店家入選，一家在臺北，一家在臺中。台北新入選店家有一家是素食料理，這也讓《臺灣米其林指南》必比登推介名單中提供素食料理的店家總數來到4家。

臺北共有 45家 入選，而 3 家新入選的必比登推介店家中，一家提供的是素食料理，這也讓《臺灣米其林指南》必比登推介名單中提供素食料理的店家總數來到了 4 家圖／米其林提供。
臺北共有 45家 入選，而 3 家新入選的必比登推介店家中，一家提供的是素食料理，這也讓《臺灣米其林指南》必比登推介名單中提供素食料理的店家總數來到了 4 家圖／米其林提供。

臺北共有 45家 入選，而 3 家新入選的必比登推介店家中，一家提供的是素食料理，這也讓《臺灣米其林指南》必比登推介名單中提供素食料理的店家總數來到了 4 家圖／米其林提供。
臺北共有 45家 入選，而 3 家新入選的必比登推介店家中，一家提供的是素食料理，這也讓《臺灣米其林指南》必比登推介名單中提供素食料理的店家總數來到了 4 家圖／米其林提供。

臺中共有 31 家入選，其中有 4 家是在今年新獲得必比登推介肯定.。圖／米其林提供。
臺中共有 31 家入選，其中有 4 家是在今年新獲得必比登推介肯定.。圖／米其林提供。

臺中共有 31 家入選，其中有 4 家是在今年新獲得必比登推介肯定.。圖／米其林提供。
臺中共有 31 家入選，其中有 4 家是在今年新獲得必比登推介肯定.。圖／米其林提供。

臺南共有 36 個店家入選必比登推介名單，其中 10 家是新入選，也讓臺南成為四座指南評選城市中擁有最多新入選必比登推介的地方。圖／米其林提供。
臺南共有 36 個店家入選必比登推介名單，其中 10 家是新入選，也讓臺南成為四座指南評選城市中擁有最多新入選必比登推介的地方。圖／米其林提供。

臺南共有 36 個店家入選必比登推介名單，其中 10 家是新入選，也讓臺南成為四座指南評選城市中擁有最多新入選必比登推介的地方。圖／米其林提供。
臺南共有 36 個店家入選必比登推介名單，其中 10 家是新入選，也讓臺南成為四座指南評選城市中擁有最多新入選必比登推介的地方。圖／米其林提供。

高雄共有 9 家新入選的必比登推介，讓總體高雄必比登推介的店家數量來到 27 間。圖／米其林提供。
高雄共有 9 家新入選的必比登推介，讓總體高雄必比登推介的店家數量來到 27 間。圖／米其林提供。

高雄共有 9 家新入選的必比登推介，讓總體高雄必比登推介的店家數量來到 27 間。圖／米其林提供。
高雄共有 9 家新入選的必比登推介，讓總體高雄必比登推介的店家數量來到 27 間。圖／米其林提供。

臺中 米其林 臺南

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