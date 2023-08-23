勞力士代言人20歲小球王今年續譜奇蹟？美網9月見真章

人們如何感知時間的節奏？也許是以四季或溫度景致的流轉，而在職業網球領域，每當四大滿貫賽事來到位於紐約舉辦的「美國網球公開賽（US Open）」之時，球迷們便會知曉，一年即將邁入尾聲。

勞力士從2018年開始成為美國網球公開賽（US Open）的大會指定計時，但其實勞力士與網球賽事的淵源甚深。不提過去，單單2023年便有勞力士蒙地卡羅大師賽、上海勞力士大師賽與勞力士巴黎大師賽，分別在4月、10月接力進行，風起雲湧。

美國網球公開賽有無數經典的勞力士時刻，其中像是勞力士代言人、克里斯．艾芙特（Chris Evert）美國選手。她首次闖入美國網球公開賽準決賽時年僅17歲，之後並在美網寫下六冠的傲人成績，這還不包含2次的澳洲網球公開賽（Australian Open）奪冠、7次的法國網球公開賽（Roland-Garros），與3次的溫布頓錦標賽（The Championships, Wimbledon），也是少數獲得四大滿貫賽的菁英選手，讓勞力士與有榮焉。

英雄出少年的不只Chris Evert，去年以19歲之姿、獲得2022美網冠軍的卡洛斯．艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）則是大賽另一傳奇。去年Carlos Alcaraz先在二月成為勞力士代言人，並如有神助般在9月美網奪冠，不僅獲得職涯首座個人大滿貫獎盃、也成為ATP史上最年輕男單第一位，令球迷與觀眾大為興奮。

回顧2022年奪冠過程時，卡洛斯艾卡拉茲表示從未想過能在19歲一鳴驚人，並坦言一切都發生得太快了。「我對奪冠感到不可思議，而這正是我自幼以來的夢想。」他並指出紐約球迷的熱情對他意義非凡，即便在賽事期間遇到挫折，但美國網球公開賽的球迷一直帶給他支持，「（像是）在去年對戰Jannik Sinner的準決賽中，他們（便）支持我到最後一刻，直至凌晨3點比賽結束。」