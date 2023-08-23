訂金650！漢堡排「挽肉と米」開放線上預訂　25日開搶

來自日本的人氣漢堡排「挽肉と米」自7月14日正式登台，並於每日吸引大量排隊登記的民眾。根據挽肉と米的最新公告，自9月起將全面改為「線上預訂」，並且於8月25日開放9月份的預訂，預訂每一個座位，需支付一份套餐的費用（650元）。

挽肉と米自2020年創立，目前在東京、京都總計共3間分店。近期開幕的中山店由富錦樹集團引進來台，乃是品牌首間海外分店。店內套餐包含3塊現烤和牛漢堡排，搭配上生雞蛋、無限續碗的日本米飯，以及8種調味佐料，每套650元。過去挽肉と米的預約登記方式與日本店（京都店除外）相同，採用「當日記名方式」登記座位，早上9:00開始登記，因此開幕初期，可見到漏夜排隊的民眾，甚至在網路上也傳出高額的代排費用亂象。

挽肉と米本次宣佈，自9月1日起，採用100%線上預訂，不接受現場、電話登記。每週五早上9:00，將會開放下週二至週日的座位。例如8月25日9:00，將會開放9月1日至3日的座位；9月1日9:00，將會開放9月5日至10日的座位。