比男友還管用！這卡根本出國小幫手 灰綠藍三色全包啦

出國除了護照、手機、外幣、網路漫遊，其實還有無數的大小型物品需要準備，尤其登機時重要物品該放大行李箱還是小登機箱？總是讓人傷透腦筋。卡通人物或贈品的登機箱當然很討喜或節省成本，但難得出國，你其實值得對自己更好一點，一如萬寶龍（Montblanc）近日推出全新的My4810系列登機箱，以質感細節加上務實設計，帶人風格走跳。

萬寶龍（Montblanc）過去是皮件、鋼筆與高級腕表的專業製造商，但其實萬寶龍（Montblanc）也在近年推出行李箱，瞄準風格旅人與商務菁英。品牌近日推出包含典雅灰、迷霧藍與英倫綠三色的My4810系列行李箱，共有小型登機行李箱、登機行李箱、附有前袋的登機箱，尺寸約在35 X 21 X 55公分到38 X 23 X 55公分不等，其中典雅灰再有中型的45 x 26 x 67公分選擇，尺寸多元豐富。