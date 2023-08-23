快訊

女子漾「愛體驗」好康申請中！千元面膜送你免費試用

今天「處暑」逢鬼月！命理師：6生肖無形磁場加持「有極強好運」

「最正啦啦隊女神」緋聞傳不停！遭直擊入春風豪宅煲愛 再被挖曾戀上王齊麟

比男友還管用！這卡根本出國小幫手 灰綠藍三色全包啦

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
旅行中除了必備的護照、外幣、信用卡，數位三C用品、全罩式耳機，甚至是登機箱，也可以讓旅行的興致倍增。圖／萬寶龍提供
旅行中除了必備的護照、外幣、信用卡，數位三C用品、全罩式耳機，甚至是登機箱，也可以讓旅行的興致倍增。圖／萬寶龍提供

出國除了護照、手機、外幣、網路漫遊，其實還有無數的大小型物品需要準備，尤其登機時重要物品該放大行李箱還是小登機箱？總是讓人傷透腦筋。卡通人物或贈品的登機箱當然很討喜或節省成本，但難得出國，你其實值得對自己更好一點，一如萬寶龍（Montblanc）近日推出全新的My4810系列登機箱，以質感細節加上務實設計，帶人風格走跳。

萬寶龍（Montblanc）過去是皮件、鋼筆與高級腕表的專業製造商，但其實萬寶龍（Montblanc）也在近年推出行李箱，瞄準風格旅人與商務菁英。品牌近日推出包含典雅灰、迷霧藍與英倫綠三色的My4810系列行李箱，共有小型登機行李箱、登機行李箱、附有前袋的登機箱，尺寸約在35 X 21 X 55公分到38 X 23 X 55公分不等，其中典雅灰再有中型的45 x 26 x 67公分選擇，尺寸多元豐富。

而一向秉持德國工藝精神的萬寶龍（Montblanc），並在My4810系列運用了可360°旋轉的靜音滾珠軸承輪，以及使用皮革包覆把手的多段式可調拉桿，讓提取行李箱宛如走伸展台的舒適自在。黑色內襯並附多個具拉鍊的內袋，行李箱再附贈一個行李吊牌與三個皮革標籤，可壓印專屬姓名，呈現個人的細節特製。全系列訂價自26,900元至31,500元不等。如果你對住宿飯店、行程安排、旅遊景點都有獨特見解，下次出國旅行，是不是也考慮將登機箱從贈品upgrade成精品呢？

萬寶龍近日推出新款My4810系列登機箱，具有靜音滾輪、附拉鍊之收納內袋，有設計質感、不忘務實思維。圖／萬寶龍提供
萬寶龍近日推出新款My4810系列登機箱，具有靜音滾輪、附拉鍊之收納內袋，有設計質感、不忘務實思維。圖／萬寶龍提供
一顆好提好用、收納方便的登機箱，將成為旅行中不可或缺的風格小夥伴。圖／萬寶龍提供
一顆好提好用、收納方便的登機箱，將成為旅行中不可或缺的風格小夥伴。圖／萬寶龍提供
#MY4810登機行李箱（附前袋），31,500元。圖／萬寶龍提供
#MY4810登機行李箱（附前袋），31,500元。圖／萬寶龍提供
#MY4810登機行李箱，26,900元。圖／萬寶龍提供
#MY4810登機行李箱，26,900元。圖／萬寶龍提供

行李箱 X

延伸閱讀

又見惡搞台鐵影片 女趴臥行李架上 網轟「抖音一響父母白養」

太久沒出國！行李箱輪子裂開碎滿地好尷尬 網推一妙招完美解決

中市資源回收去年賣1.6億 猜不到這兩項越丟越多

行李箱有8000萬細菌！專家分析行李箱常見細菌及污染物 教你如何有效清潔

相關新聞

中秋送禮SOGO台北店揪「排隊名店蛋黃酥」輪流快閃

鹹甜交織的蛋黃酥獲得不少人喜愛，迎接中秋送禮需求，遠東SOGO台北店找來莎士比亞烘焙坊心蛋黃酥、新口味蛋黃酥、不二糕餅等...

比男友還管用！這卡根本出國小幫手 灰綠藍三色全包啦

出國除了護照、手機、外幣、網路漫遊，其實還有無數的大小型物品需要準備，尤其登機時重要物品該放大行李箱還是小登機箱？總是讓...

台中十大鍋烤店家出爐 這4家奪冠盧秀燕貼榜

台中鍋烤節「十大火鍋燒烤店家」出爐，鍋烤品牌、巷弄四大組別冠軍分別是「海底撈火鍋中友店」、「清真恩德元餃子館」、「屋馬崇...

不可能經典的托特包還能升級吧！最實用的中性美包來了

托特包方正實用容量大，無論是工作正式場合或是假日休閒都能完美搭配，是永遠最受歡迎的經典包型。西班牙品牌LOEWE結合品牌...

跟著台積電到日本！漢餅老店舊振南10月前進熊本百貨公司

跟著台積電（2330）去日本！台積電日本設廠，不但台灣的金融業跟著一起過去，連食品也要將追隨台積電的腳步前往日本九州。

搶眼設計為心意加分！Pinkoi聯手台港插畫家、風味美食品牌推3款「聯名中秋禮盒」

過節送禮除了美味、健康，外型也要吸睛討喜，中秋節的禮品選擇早已不再侷限於傳統月餅、蛋黃酥，健康、低熱量的限定款童趣插畫禮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦