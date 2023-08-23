比男友還管用！這卡根本出國小幫手 灰綠藍三色全包啦
出國除了護照、手機、外幣、網路漫遊，其實還有無數的大小型物品需要準備，尤其登機時重要物品該放大行李箱還是小登機箱？總是讓人傷透腦筋。卡通人物或贈品的登機箱當然很討喜或節省成本，但難得出國，你其實值得對自己更好一點，一如萬寶龍（Montblanc）近日推出全新的My4810系列登機箱，以質感細節加上務實設計，帶人風格走跳。
萬寶龍（Montblanc）過去是皮件、鋼筆與高級腕表的專業製造商，但其實萬寶龍（Montblanc）也在近年推出行李箱，瞄準風格旅人與商務菁英。品牌近日推出包含典雅灰、迷霧藍與英倫綠三色的My4810系列行李箱，共有小型登機行李箱、登機行李箱、附有前袋的登機箱，尺寸約在35 X 21 X 55公分到38 X 23 X 55公分不等，其中典雅灰再有中型的45 x 26 x 67公分選擇，尺寸多元豐富。
而一向秉持德國工藝精神的萬寶龍（Montblanc），並在My4810系列運用了可360°旋轉的靜音滾珠軸承輪，以及使用皮革包覆把手的多段式可調拉桿，讓提取行李箱宛如走伸展台的舒適自在。黑色內襯並附多個具拉鍊的內袋，行李箱再附贈一個行李吊牌與三個皮革標籤，可壓印專屬姓名，呈現個人的細節特製。全系列訂價自26,900元至31,500元不等。如果你對住宿飯店、行程安排、旅遊景點都有獨特見解，下次出國旅行，是不是也考慮將登機箱從贈品upgrade成精品呢？
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