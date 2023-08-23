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台東再現氣象「砧狀雲」 民眾驚如電影「核彈爆炸」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東昨傍晚有民眾在東海岸海面上，發現宛如核彈爆炸的蕈狀雲，PO網引起熱議。有民眾聯想時事新聞說「難道是中共潛艦爆炸？」。氣象站表示「這是典型的砧狀雲，空氣對流發展旺盛」。圖／讀這提供
台東昨傍晚有民眾在東海岸海面上，發現宛如核彈爆炸的蕈狀雲，PO網引起熱議。有民眾聯想時事新聞說「難道是中共潛艦爆炸？」。氣象站表示「這是典型的砧狀雲，空氣對流發展旺盛」。圖／讀這提供

台東昨傍晚有民眾在東海岸海面上，發現宛如核彈爆炸的蕈狀雲，PO網引起熱議。有民眾聯想時事新聞說「難道是中共潛艦爆炸？」氣象站表示「這是典型的砧狀雲，空氣對流發展旺盛」。

氣象站表示，砧狀雲夏天常會出現，是積雨雲的一種表現形態，代表空氣中對流發展旺盛，由於昨天傍晚剛好發展方位在東邊，西邊太陽下山，雲的最上層水氣折色，雲層最頂就會呈現火紅顏色。

昨天傍晚時分，台東東邊海平面上，出現了柱狀體般的蕈狀雲，白色的雲從海上聳立而起，高度驚人，而且頂端的雲層就像菇類一般，愈來愈往旁邊擴散，還呈現出火紅色彩，有民眾拍攝下來。

民眾把照片PO臉書分享，引來網友熱議，紛紛留言「有夠像核彈爆炸，很嚇人！」、「難道是那艘中共潛艦爆炸了？」、「真的很美！台東夏天限定。」、「中科院發射新型雄昇飛彈啦」。

爆炸 台東 潛艦

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