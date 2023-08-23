不可能經典的托特包還能升級吧！最實用的中性美包來了

托特包方正實用容量大，無論是工作正式場合或是假日休閒都能完美搭配，是永遠最受歡迎的經典包型。西班牙品牌LOEWE結合品牌經典Puzzle包款及Origami包款的細節，以獨特的幾何線條結構推出可以折疊的Puzzle Fold托特包，經巧妙剪裁拼合縫製，可隨性不羈地摺成一個方形，壓印上金色LOEWE標誌，搭配絨面皮內裡。大型款提供亮面小牛皮和絨面皮革兩種材質選擇，中型及迷你尺寸採用品牌最富盛名的光滑納帕皮革製製作，迷你尺寸並附上可拆、可調式的肩背帶，更符合現代穿搭需求。

巴黎皮具及旅行箱品牌Moynat的經典帆布托特包備受喜愛，其中Canvas 1920更是是時尚與實用兼容的經典。全新推出的限量版Green Canvas 1920 M monogram，最初由藝術家Henri Rapin於1920年代為Moynat Paris創作，美麗的構圖搭配綠與銀形成鮮明對比，限量版Green Canvas 1920推出完整系列，其中包含三種不同大小尺寸的OH!TOTE RIBBON GM、MM 和 PM全尺寸托特包款，以及可與托特包搭配使用的小皮件如OH!POUCH TOTE PM 、OH! POUCH化妝包、護照夾、6CC皮夾、 5CC卡夾等，滿足旅行外出的各種需求。 LOEWE推出可摺疊的Puzzle Fold托特包。圖／LOEWE提供 MOYNAT OH! Tote PM小型托特包Canvas 1920 Green Silver限量款，41,400元。圖／MOYNAT提供 MOYNAT推出全新限量版Canvas 1920托特包。圖／MOYNAT提供 MOYNAT OH! Tote MM中型托特包Canvas 1920 Green Silver限量款，47,000元。圖／MOYNAT提供 LOEWE Puzzle Fold鵝黃色迷你托特包，49,000元。圖／LOEWE提供 LOEWE Puzzle Fold 橄欖綠中型托特包，59,000元。圖／LOEWE提供 LOEWE Puzzle Fold沙色拼接大型托特包，價格店洽。圖／LOEWE提供 MOYNAT OH! Tote GM大型托特包Canvas 1920 Green Silver限量款，52,600元。圖／MOYNAT提供 LOEWE Puzzle Fold天空藍大型托特包，71,000元。圖／LOEWE提供 LOEWE推出可摺疊的Puzzle Fold托特包。圖／LOEWE提供