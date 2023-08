不可能經典的托特包還能升級吧！最實用的中性美包來了

托特包方正實用容量大,無論是工作正式場合或是假日休閒都能完美搭配,是永遠最受歡迎的經典包型。西班牙品牌LOEWE結合品牌經典Puzzle包款及Origami包款的細節,以獨特的幾何線條結構推出可以折疊的Puzzle Fold托特包,經巧妙剪裁拼合縫製,可隨性不羈地摺成一個方形,壓印上金色LOEWE標誌,搭配絨面皮內裡。大型款提供亮面小牛皮和絨面皮革兩種材質選擇,中型及迷你尺寸採用品牌最富盛名的光滑納帕皮革製製作,迷你尺寸並附上可拆、可調式的肩背帶,更符合現代穿搭需求。

巴黎皮具及旅行箱品牌Moynat的經典帆布托特包備受喜愛,其中Canvas 1920更是是時尚與實用兼容的經典。全新推出的限量版Green Canvas 1920 M monogram,最初由藝術家Henri Rapin於1920年代為Moynat Paris創作,美麗的構圖搭配綠與銀形成鮮明對比,限量版Green Canvas 1920推出完整系列,其中包含三種不同大小尺寸的OH!TOTE RIBBON GM、MM 和 PM全尺寸托特包款,以及可與托特包搭配使用的小皮件如OH!POUCH TOTE PM 、OH! POUCH化妝包、護照夾、6CC皮夾、 5CC卡夾等,滿足旅行外出的各種需求。 LOEWE推出可摺疊的Puzzle Fold托特包。圖/LOEWE提供 MOYNAT OH! Tote PM小型托特包Canvas 1920 Green Silver限量款,41,400元。圖/MOYNAT提供 MOYNAT推出全新限量版Canvas 1920托特包。圖/MOYNAT提供 MOYNAT OH! Tote MM中型托特包Canvas 1920 Green Silver限量款,47,000元。圖/MOYNAT提供 LOEWE Puzzle Fold鵝黃色迷你托特包,49,000元。圖/LOEWE提供 LOEWE Puzzle Fold 橄欖綠中型托特包,59,000元。圖/LOEWE提供 LOEWE Puzzle Fold沙色拼接大型托特包,價格店洽。圖/LOEWE提供 MOYNAT OH! Tote GM大型托特包Canvas 1920 Green Silver限量款,52,600元。圖/MOYNAT提供 LOEWE Puzzle Fold天空藍大型托特包,71,000元。圖/LOEWE提供 LOEWE推出可摺疊的Puzzle Fold托特包。圖/LOEWE提供