不可能經典的托特包還能升級吧！最實用的中性美包來了
托特包方正實用容量大，無論是工作正式場合或是假日休閒都能完美搭配，是永遠最受歡迎的經典包型。西班牙品牌LOEWE結合品牌經典Puzzle包款及Origami包款的細節，以獨特的幾何線條結構推出可以折疊的Puzzle Fold托特包，經巧妙剪裁拼合縫製，可隨性不羈地摺成一個方形，壓印上金色LOEWE標誌，搭配絨面皮內裡。大型款提供亮面小牛皮和絨面皮革兩種材質選擇，中型及迷你尺寸採用品牌最富盛名的光滑納帕皮革製製作，迷你尺寸並附上可拆、可調式的肩背帶，更符合現代穿搭需求。
巴黎皮具及旅行箱品牌Moynat的經典帆布托特包備受喜愛，其中Canvas 1920更是是時尚與實用兼容的經典。全新推出的限量版Green Canvas 1920 M monogram，最初由藝術家Henri Rapin於1920年代為Moynat Paris創作，美麗的構圖搭配綠與銀形成鮮明對比，限量版Green Canvas 1920推出完整系列，其中包含三種不同大小尺寸的OH!TOTE RIBBON GM、MM 和 PM全尺寸托特包款，以及可與托特包搭配使用的小皮件如OH!POUCH TOTE PM 、OH! POUCH化妝包、護照夾、6CC皮夾、 5CC卡夾等，滿足旅行外出的各種需求。
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