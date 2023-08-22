搶眼設計為心意加分！Pinkoi聯手台港插畫家、風味美食品牌推3款「聯名中秋禮盒」

過節送禮除了美味、健康，外型也要吸睛討喜，中秋節的禮品選擇早已不再侷限於傳統月餅、蛋黃酥，健康、低熱量的限定款童趣插畫禮盒，讓收禮者從視覺到味覺都享受。Pinkoi特別邀請3位台港人氣插畫家「咪某」、「weiweiboy」、「Bunni Konbiny」攜手與站上風味美食品牌「七見櫻堂」、「美姬饅頭」、「餅乾學院」打造一系列獨家聯名禮盒，讓今年中秋送禮更有創意。

●七見櫻堂Ｘ咪某「風呂敷三明治餅禮盒」（原價550元）圖：Pinkoi）

七見櫻堂與「咪某」插畫品牌共同打造的「風呂敷三明治餅禮盒」，雙色雙餡的三明治餅，融合日式和菓子的精華，一口帶來兩種不同的風味。「咪某」的插畫將富士山下櫻花飄落指尖的浪漫景致收納於禮盒內，享受美味的同時也心曠神怡。

●美姬饅頭 X weiweiboy可愛大王「可愛奶黃包禮盒」（原價580元）

深受大眾喜愛的人氣插畫品牌weiweiboy與造型美姬饅頭和Pinkoi攜手合作，帶來了令人驚艷的奶黃包禮盒。禮盒特別將傳統的美食與創意插畫完美交融，weiweiboy以其插畫賦予3D立體的奶黃包活靈活現的外貌。這款禮盒不僅視覺效果十足，更融入了少糖低油的獨特配方，展現創意之際也顧及健康。

●餅乾學院 X Bunni Konbiny「水滴烏龍巧克力手工餅乾聯名禮盒」（原價444元起）、餅乾學院 X Bunni Konbiny「奶油曲奇風呂敷餅乾聯名禮盒」（原價555元起）、餅乾學院 X Bunni Konbiny「蝴蝶派風呂敷餅乾聯名禮盒」（原價555元起）、餅乾學院 X Bunni Konbiny「鐵觀音曲奇風呂敷餅乾聯名禮盒」（原價555元起）

Pinkoi獨家推出的跨境中秋聯名禮盒「餅乾學院 X Bunni Konbiny餅乾聯名禮盒」共4款，結合了台灣餅乾學院與香港知名兔兔插畫品牌Bunni Konbiny，創造出一場異國交流的獻禮。每款禮盒都是由餅乾學院精心設計製作而成，再由Bunni Konbiny注入其個人的插畫風格，呈現充滿驚喜的中秋體驗。

另外還有餅乾學院 X Bunni Konbiny聯名周邊商品，預計8月30日開賣，共有兔子便利商店貼紙、胸針、騎士俱樂部飲料提袋等。