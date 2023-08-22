快訊

新店驚傳死亡車禍…BMW轎車逆向撞4機車 1騎士遭撞飛無生命跡象

選舉遭控洗錢1億元！謝國樑告林楚茵求償300萬元 判決結果出爐

郭台銘訪金門！「他」意外現身廟宇合體 全程低調連致詞都沒有

滿滿濃郁蝦味！北海道「一幻拉麵」快閃高雄

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
一幻拉麵。圖／擷取自北海道えびそば一幻 台北信義店粉絲頁
一幻拉麵。圖／擷取自北海道えびそば一幻 台北信義店粉絲頁

喜歡吃拉麵嗎？來自日北北海道，以甜蝦頭湯底著稱的「一幻拉麵」近日宣佈，將於近期於高雄承億酒店快閃登場。對於高雄的拉麵控而言，將可以輕鬆擁有全新的用餐選擇。

2015年登台的一幻拉麵，最初自北海道起家。不同於常見的豚骨、雞骨、魚乾等湯底原料，一幻主打以大量的甜蝦頭熬煮湯頭，另外還會添加甜蝦頭蝦粉、甜蝦麵酥等配料，更添湯頭風味。目前店內提供鮮蝦味噌、鮮蝦原味、鮮蝦醬油等不同口味的拉麵，湯底也可依照個人喜好調整豚骨比例。

一幻拉麵自登台後，就以其獨特性獲得不少民眾青睞，目前設有A19信義店、板橋環球店兩間門市。近期一幻也發布公告，表示即將於近期快閃高雄承億酒店。實際正式開幕時間、販售內容，也將會再陸續公佈。

拉麵 快閃 酒店

延伸閱讀

身手矯健被稱為「忍者」！北海道棕熊4年來襲擊66頭牛 證實已遭獵殺

翻牆爬窗竊1200元遭手機全錄下 高雄男辯：我只偷1000元

又有行人被撞！高雄八旬老婦走行穿線 遭左轉公車撞飛送醫

北高雄再生水廠提供每天10.5萬噸再生水 高市府：確保台積電用水無虞

相關新聞

中秋送禮SOGO台北店揪「排隊名店蛋黃酥」輪流快閃

鹹甜交織的蛋黃酥獲得不少人喜愛，迎接中秋送禮需求，遠東SOGO台北店找來莎士比亞烘焙坊心蛋黃酥、新口味蛋黃酥、不二糕餅等...

滿滿濃郁蝦味！北海道「一幻拉麵」快閃高雄

喜歡吃拉麵嗎？來自日北北海道，以甜蝦頭湯底著稱的「一幻拉麵」近日宣佈，將於近期於高雄承億酒店快閃登場。對於高雄的拉麵控而...

七夕限定！CASETiFY配件2件8折起 《鏈鋸人》聯名展現另類浪漫

除了鮮花、巧克力、浪漫晚餐，七夕別忘了為另一半送上獨特好禮，CASETiFY七夕限定優惠，凡於CASETiFY台灣官方網...

新光三越中秋「台日名店大集合」目標業績破億創新高

看好疫後第一個中秋送禮潮，新光三越中秋禮品預購開跑，由於有端午禮品手冊業績大幅成長7成的好表現，今年中秋禮品備貨增加5～...

開幕送鮑魚！港式大排檔「茗香園飯店」插旗台北東區

在大台北地區已經有多間分店的港式茶餐廳「茗香園冰室」，針對旗下大安店進行「2.0升級計畫」，以港式大排檔的風格，轉型成為...

禾浩辰七夕情人節捨正牌女友 改牽手宋芸樺再放閃

日前才認愛的男星禾浩辰在七夕情人節居然不是牽手正牌女友一起度過？而是選擇多年前一同拍攝首部電影「等一個人咖啡」宋芸樺在鏡頭前放閃！原來是流行腕表品牌THEODORA’S（希奧朵拉）邀請好人同時擔任品牌代言人，並詮釋嶄新的Aeon-緣GMT兩地時區夜光潛水情侶對表。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦