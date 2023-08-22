滿滿濃郁蝦味！北海道「一幻拉麵」快閃高雄
喜歡吃拉麵嗎？來自日北北海道，以甜蝦頭湯底著稱的「一幻拉麵」近日宣佈，將於近期於高雄承億酒店快閃登場。對於高雄的拉麵控而言，將可以輕鬆擁有全新的用餐選擇。
2015年登台的一幻拉麵，最初自北海道起家。不同於常見的豚骨、雞骨、魚乾等湯底原料，一幻主打以大量的甜蝦頭熬煮湯頭，另外還會添加甜蝦頭蝦粉、甜蝦麵酥等配料，更添湯頭風味。目前店內提供鮮蝦味噌、鮮蝦原味、鮮蝦醬油等不同口味的拉麵，湯底也可依照個人喜好調整豚骨比例。
一幻拉麵自登台後，就以其獨特性獲得不少民眾青睞，目前設有A19信義店、板橋環球店兩間門市。近期一幻也發布公告，表示即將於近期快閃高雄承億酒店。實際正式開幕時間、販售內容，也將會再陸續公佈。
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