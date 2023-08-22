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七夕限定！CASETiFY配件2件8折起 《鏈鋸人》聯名展現另類浪漫

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
喜愛波奇塔的粉絲肯定要手機殼、AirPods Pro保護殼全套入手。圖／CASETiFY提供
喜愛波奇塔的粉絲肯定要手機殼、AirPods Pro保護殼全套入手。圖／CASETiFY提供

除了鮮花、巧克力、浪漫晚餐，七夕別忘了為另一半送上獨特好禮，CASETiFY七夕限定優惠，凡於CASETiFY台灣官方網站與CASETiFY STUDiO台北新光信義A11與台中中友百貨品牌概念店購買指定產品1件即享9折優惠，買2件享最低8折優惠，從手機殼、iPad保護殼、AirPods保護殼、MacBook保護殼、筆記型電腦保護套等，可以自由選擇喜愛的字型、圖案、背景與版面，印上專屬幸福密語或代號，打造成對的情侶配件。透過CASETiFY官網還可客製化照片手機殼，只要上傳照片並且選擇喜愛的排版設計，就能製作出獨一無二專屬禮物，現在官網下單全球免運遞送，把握優惠最後幾個小時，為另一半客製浪漫手機配件。

如果另一半是動漫迷，最新推出的還有人氣動漫作品《鏈鋸人》聯名系列，特別以作品中的實驗性部隊「對魔特異課4課」成員包括淀治、真紀真、早川秋和帕瓦等人為靈感，圍繞著「恐懼」主題，打造出角色設計手機殼，以及富含惡魔、武器和角色能力等動漫中經典元素圖騰設計。本次聯名系列更特別以備受喜愛的鏈鋸惡魔波奇塔為主，設計出極具特色的珍藏版限量3D立體AirPods Pro保護殼，超級吸睛。

RHINOSHIELD犀牛盾近期也再度推出以迪士尼經典角色小熊維尼與朋友們為主角的聯名系列，圖款共分為「友尼真好」及「蜂蜜」兩大類別，不管是角色各自的可愛模樣，還是好友之間有趣的互動，都相當暖心。此系列款式共有6款手機殼，包含一體成型SolidSuit經典防摔手機殼、能自由搭配邊框背板的Mod NX邊框背蓋兩用防摔手機殼以及終結黃化困擾的Clear抗黃化透明防摔手機殼，可因應個人喜好與需求進行選購。另外還有4款AirPods保護殼、3款固架、2款AirTag保護殼以及3款iPad保護殼，讓喜愛小熊維尼的粉絲們能盡情收藏。

CASETiFY推出七夕限定優惠最低8折起，特別推薦超萌fluffystar毛絨絨星人聯名系列。圖／CASETiFY提供
CASETiFY推出七夕限定優惠最低8折起，特別推薦超萌fluffystar毛絨絨星人聯名系列。圖／CASETiFY提供
犀牛盾再度推出以迪士尼經典角色小熊維尼與朋友們為主角的聯名系列。圖／犀牛盾提供
犀牛盾再度推出以迪士尼經典角色小熊維尼與朋友們為主角的聯名系列。圖／犀牛盾提供
CASETiFY推出鏈鋸惡魔波奇塔珍藏版限量AirPods Pro保護殼。圖／CASETiFY提供
CASETiFY推出鏈鋸惡魔波奇塔珍藏版限量AirPods Pro保護殼。圖／CASETiFY提供

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