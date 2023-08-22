頂級頭皮護理！嬌蘭推出皇家蜂王乳頭皮與頭髮修護系列

致力於研究蜂蜜的法國保養彩妝品牌嬌蘭，將於9月推出全新「皇家蜂王乳頭皮與頭髮修護系列」。過去致力用心在研究臉部保養上，如今的嬌蘭連頭皮都一起呵護，當然也要一起照顧到。頭皮、頭髮修護系列，運用深奧的蜂蜜專業知識，有效的修護肌膚老化跡象，並將嬌蘭核心技術「蜂豐修護蜜科技」(Blackbee Honey Repair Technology）的呈現於髮品上。

9月推出三款新品「皇家蜂王乳淨髮精露」、「皇家蜂王乳潤髮精露」、「皇家蜂王乳雙導修護髮膜」，不只是給頭髮有好的髮質之外，頭皮的呵護更是照顧到，加碼還推出改善頭髮品質的「皇家蜂王乳髮梳」，專業頭皮頭髮護理設計，可一同搭配在護髮流程。

「皇家蜂王乳淨髮精露」以「蜂豐修護蜜科技」X「賦活咖啡因」復刻蜂蜜的絲滑，質地設計效仿臉部乳液。「賦活咖啡因」可活化頭皮的健康度與堅韌度，可溫和清除髒汙，並從髮根至髮尾強化髮絲。

「皇家蜂王乳潤髮精露」以「蜂豐修護蜜科技」X「護角蛋白頭皮修護因子」如同蜂王乳般清新輕盈，質地設計參照日霜。可舒緩且保濕頭皮，也能從髮根至髮尾修護髮絲，並使髮絲變得飽實，進而顯著增加頭髮豐盈感。

「皇家蜂王乳雙導修護髮膜」以「蜂豐修護蜜科技」X「植萃角蛋白」X「亮澤修護精華油」，結合柔滑滋潤的霜狀質地以及蜂蜜膠質地，儲存在革命性的「雙導管」軟管中。