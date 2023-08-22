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開幕送鮑魚！港式大排檔「茗香園飯店」插旗台北東區

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
富貴小炒皇，380元。記者陳睿中／攝影
富貴小炒皇，380元。記者陳睿中／攝影

在大台北地區已經有多間分店的港式茶餐廳「茗香園冰室」，針對旗下大安店進行「2.0升級計畫」，以港式大排檔的風格，轉型成為「茗香園飯店」，改提供波士頓龍蝦撈麵、籠仔蒜蓉蒸蝦飯、金銀蒜蒸牛仔骨、富貴小炒皇等港式餐點。為慶祝新店開幕，用餐打卡即每人贈送「椒鹽鮑魚」1隻。

茗香園最初於1965年在香港開業，歷經世代傳承，又於2016年在台北中山商圈開設首間「茗香園冰室」，提供腸粉、蘿蔔糕、奶黃西多士等餐點。全新改裝登場的「茗香園飯店」，位於台北東區商圈，店內以輕工業風、復古的裝潢，加上霓虹燈、水族箱、塑膠碗筷等元素，重現香港街邊大排檔的氣氛。同時營業時間也僅限晚間時段。

不同於原本茶餐廳的菜單，茗香園飯店提供牛、豬、海鮮等港式料理。其中「金銀蒜蒸牛仔骨」選用美國牛小排，先醃製一夜後，再搭配金銀蒜入鍋蒸至5～6分熟，入口軟嫩，每份480元。「籠仔蒜蓉蒸蝦飯」則在蒸籠中以荷葉墊底，並鋪上泰國絲苗米、白蝦、金銀蒜共同悶蒸，最後再淋上帶有花雕酒香的特製醬汁，不僅可以吃到蝦肉，還有吸收食材精華的軟糯米飯，每份680元。

每日限量供應的「招牌脆皮雞」，將屏東放山雞經醃製、上脆皮水、風乾等工序，再以80～90度熱油浸煮，最後再高溫炸至外酥內嫩，雞皮酥口、雞肉多汁，半雞660元、全雞1,280元。「波士頓龍蝦撈麵」以重約10～12兩的現撈活體波士頓龍蝦為主角，先以奶油烹煮龍蝦，再配上廣式寬撈麵，兼具飽足感與豐富香氣，每份1,380元。

除此之外，茗香園飯店還提供富貴小炒皇、辣酒煮鳳螺、咖哩泰國蝦、粟米煎肉餅等菜色，兼具傳統與創意變化。亦還有依照季節調整內容的每日例湯，以及必須現場口頭詢問的「隱藏版菜單」，有機會吃到羊腩煲、牛尾煲、30公分長的避風塘瀨尿蝦等餐點。

為慶祝新店開幕，8月23日至9月13日期間，凡到店用餐並參與打卡活動，每人即可免費招待「椒鹽鮑魚」1隻（原價130元）。

招牌脆皮雞，半雞660元、全雞1,280元。記者陳睿中／攝影
招牌脆皮雞，半雞660元、全雞1,280元。記者陳睿中／攝影
波士頓龍蝦撈麵，每份1,380元。記者陳睿中／攝影
波士頓龍蝦撈麵，每份1,380元。記者陳睿中／攝影
辣酒煮鳳螺，每份530元。記者陳睿中／攝影
辣酒煮鳳螺，每份530元。記者陳睿中／攝影
依照時令更換內容的「每日例湯」，每季為青紅蘿蔔煲豬蹄膀湯。記者陳睿中／攝影
依照時令更換內容的「每日例湯」，每季為青紅蘿蔔煲豬蹄膀湯。記者陳睿中／攝影
籠仔蒜蓉蒸蝦飯，680元。記者陳睿中／攝影
籠仔蒜蓉蒸蝦飯，680元。記者陳睿中／攝影
茗香園飯店改提供大排檔料理，跳脫原本茶餐廳的框架。記者陳睿中／攝影
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茗香園將大安店改裝成為「茗香園飯店」。記者陳睿中／攝影
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咖哩泰國蝦，每份620元。記者陳睿中／攝影
咖哩泰國蝦，每份620元。記者陳睿中／攝影
為慶祝開幕，用餐打卡即可每人獲贈「椒鹽鮑魚」1隻。記者陳睿中／攝影
為慶祝開幕，用餐打卡即可每人獲贈「椒鹽鮑魚」1隻。記者陳睿中／攝影
金銀蒜蒸牛仔骨，每份480元。記者陳睿中／攝影
金銀蒜蒸牛仔骨，每份480元。記者陳睿中／攝影
粟米煎肉餅，每份290元。記者陳睿中／攝影
粟米煎肉餅，每份290元。記者陳睿中／攝影

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