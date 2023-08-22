禾浩辰七夕情人節捨正牌女友 改牽手宋芸樺再放閃

日前才認愛的男星禾浩辰在七夕情人節居然不是牽手正牌女友一起度過？而是選擇多年前一同拍攝首部電影「等一個人咖啡」宋芸樺在鏡頭前放閃！原來是流行腕表品牌THEODORA’S（希奧朵拉）邀請好人同時擔任品牌代言人，並詮釋嶄新的Aeon-緣GMT兩地時區夜光潛水情侶對表。

電影「等一個人咖啡」同時作為宋芸樺、禾浩辰的首部電影作品，睽違多年後兩人才又在電影「請問還有哪裡需要加強」合作。但這次兩人參與希奧朵拉全新代言形象拍攝，展現多年好友默契，變身情侶時展現了甜蜜互動，如同Aeon-緣腕表系列想傳達的理念「以愛為靈感，結成時間的緣份，延續永遠」。新款GMT兩地時區夜光潛水，具備兩地時區指針顯示，搭配陶瓷旋轉外圈，輕鬆設定世界時區。系列腕表使用瑞士機芯，可承受100公尺水深壓力，鏡面採用藍寶石水晶玻璃，擁有良好的防刮耐磨特性。而且搭配專屬希奧朵拉可拆節實心帶表鍊、十字紋防刮真皮表帶兩種選擇；鋼鍊帶具有可拆節功能，可自行拆裝調整長度，方便實用。

CASIO SHEEN推出全新SHE-4554系列腕表，精鋼材質，5,500元。圖／CASIO提供

而說到對表，CASIO旗下為女性提供獨特優雅氣質又兼具功能性表款的SHEEN推出全新SHE-4554系列，以簡約八角形設計搭配金屬光澤為特色，並於表圈頂部採用髮絲紋處理配上鏡面處理的斜面表殼，凸顯細緻質感。同時米蘭網狀編織不鏽鋼表帶與表殼皆經玫瑰金或鐵灰色IP處理，搭配相同色調的霧面表盤，賦予優雅俐落外觀。兼具實用功能與時尚造型，能在節日浪漫時刻為心愛的人帶來獨一無二的驚喜。

宋芸樺、禾浩辰（左）為流行腕表品牌THEODORA’S拍攝新款對表形象廣告。圖／THEODORA’S提供