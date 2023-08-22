只有1天！慶WBA奪冠 全台吉比鮮釀600元限時喝到飽
在地深耕十多年並自建啤酒釀酒廠的吉比鮮釀餐廳，參加2023年度世界啤酒大獎（World Beer Awards）賽事，榮獲3座金牌與1座銅牌；其中3座金牌的啤酒，更入選成為台灣冠軍，將要出征國際爭奪世界第一。
為歡慶此榮耀，全台吉比鮮釀餐廳將於8月23日指定時段，舉辦1日限定啤酒暢飲日活動，每人只要600元即可享受120分鐘暢飲全風味的鮮釀啤酒。其中也包含WBA台灣冠軍啤酒「小麥酵母愛爾」、「麻吉IPA」和銅牌「多特蒙黃金拉格」；同時還能品嘗到季節限定的「夏季派對愛爾」。此活動限電話或各分店官方LINE訂位，座位有限，額滿為止。
「小麥酵母愛爾」是帶有酵母且未經過濾，具有清新口感與氣泡感，散發出天然的丁香與香蕉風味。早期是特別為巴伐利亞皇室所釀造的酒，後來演變為禮拜結束後所引用的啤酒，也因為其特殊的風味和營養價值，某些地區甚至將其當成早餐飲用。
「麻吉IPA」特色是美式愛爾酵母帶出的微微果香，搭配麥芽本身的穀物香氣，有著美式啤酒花代表的特殊風味。此款啤酒為吉比鮮釀特別釀製，使其相較於傳統IPA有著較低的苦度和酒精濃度，故能夠和好友多喝幾杯暢談整晚的好選擇，因此在市場上也被定義為社交型的IPA。
同樣獲得WBA台灣冠軍的「新英格蘭IPA」為季節限定啤酒，起源於2010年美國東岸新英格蘭地區的佛蒙特州，為一款外觀混濁、口感滑順果汁感十足的IPA類型啤酒，透過雙重冷泡啤酒花製程，帶出葡萄柚、莓果和鳳梨 等獨特果香。
吉比鮮釀餐廳的鮮釀啤酒以「德式純正釀造法」釀製，僅以水、麥芽、啤酒花和酵母四大元素，配比不同烘焙度麥芽與原料特性，追求最純粹的高品質，創造出多元風味啤酒。
吉比鮮釀餐廳啤酒自產自銷，新鮮出桶，全程低溫恆控配送，確保送到餐廳的啤酒都是品質最佳的狀態。位於新竹總部的釀酒廠，整合啤酒知識型導覽、趣味手作活動和細緻的啤 酒品飲體驗，打造新竹觀光工廠「識酒館」，努力向大眾推廣啤酒知識，希望能將品酩文化落實於眾人的日常生活中。
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