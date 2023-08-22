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中指貓RIPNDIP好夯 陳冠希潮牌也來跨界合作 打造東方版「怪獸與牠們的產地」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CLOTTEE by CLOT聯手俗稱「中指貓」的街牌RIPNDIP推出迷你系列，靈感來源於中國古代神話。圖／CLOT提供
CLOTTEE by CLOT聯手俗稱「中指貓」的街牌RIPNDIP推出迷你系列，靈感來源於中國古代神話。圖／CLOT提供

洛杉磯街牌RIPNDIP中指貓好紅！除了PUMA推出聯名系列之外，包括了陳冠希當創意總監的潮牌CLOT旗下支線CLOTTEE也來合作。延續一貫的融合東西方思維，取材自中國古典神怪志「山海經」，誕生出可愛又帶點怪異的圖騰，並運用在系列夾克、短褲、T恤，以及雜貨上，讓人想要入手。

CLOTTEE by CLOT聯手俗稱「中指貓」的街牌RIPNDIP推出迷你系列，靈感來源於中國古代神話，透過大膽、俏皮設計，展示了對經典角色Nermal的全新詮釋。CLOTTEE x RIPNDIP系列提供印花T恤、連帽上衣、針織衫、長袖襯衫、夾克外套、短褲等單品，其中最引人注目的是將RIPNDIP招牌Nermal（中指貓）與中國古典神怪志「山海經」中的神話生物獨眼三尾貓融合，還將此製作成馬克杯。此次雙品牌合作將古代神話與現代街頭服飾結合，打造出一系列獨特且趣味十足的單品，體現出無限創造力，訂價自980元起。

以鋼彈世界觀結合時的原創服飾品牌STRICT-G今年夏天舉辦巡迴快閃活動，首站於台北華山1914文創產業園區登場。圖／台灣萬代提供
以鋼彈世界觀結合時的原創服飾品牌STRICT-G今年夏天舉辦巡迴快閃活動，首站於台北華山1914文創產業園區登場。圖／台灣萬代提供

而喜歡日潮的人，不會想錯過以鋼彈世界觀結合時的原創服飾品牌STRICT-G今年夏天舉辦巡迴快閃活動，首站於台北華山1914文創產業園區登場。現場將展示多款STRICT-G經典服飾系列，包括集結鋼彈魅力與獨特筆觸的STRICT-G JAPAN、以鋼彈動畫的各陣營軍隊為設計靈感的STRICT-G.ARMS系列和美式休閒風格STRICT-G.Fab等。並同步推出帽子、包包、徽章吊牌等多元配件，活動期間皆現貨販售，讓粉絲們即刻擁有限量鋼彈服飾。

STRICT-G快閃店，現場展示多款經典服飾系列，並同步推出帽子、包包、徽章吊牌等多元配件。圖／台灣萬代提供
STRICT-G快閃店，現場展示多款經典服飾系列，並同步推出帽子、包包、徽章吊牌等多元配件。圖／台灣萬代提供

RIPNDIP招牌Nermal（中指貓）與中國古典神怪志「山海經」中的神話生物獨眼三尾貓融合，成為可愛又怪異的圖案。圖／CLOT提供
RIPNDIP招牌Nermal（中指貓）與中國古典神怪志「山海經」中的神話生物獨眼三尾貓融合，成為可愛又怪異的圖案。圖／CLOT提供

CLOTTEE x RIPNDIP系列馬克杯。圖／CLOT提供
CLOTTEE x RIPNDIP系列馬克杯。圖／CLOT提供

品牌 文創產業 陳冠希

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