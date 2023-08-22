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日本二線城市夯！燦星攜手虎航年底開設直飛秋田航班

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
秋田內陸鐵道冬季形成美景。圖／燦星旅遊提供
秋田內陸鐵道冬季形成美景。圖／燦星旅遊提供

疫後國境開放，民眾出國熱度不減，根據觀光局統計，今年上半年492萬4951人次出境，其中以前往日本179萬3250人次最多，下半年賞楓季、雪季將至，旅行社相繼推出行程、包機搶客。燦星旅遊與台灣虎航、日本秋田縣合作，今年12月10日起推出每周2班桃園直飛秋田航班，大幅縮短旅行時間，可望再提升台灣旅客赴日人數。

疫後航班復甦，不少旅行社多會與航空公司合作包機行程販售。像是位於日本東北的「秋田」是過去民眾賞楓熱門景點，燦星旅遊今與秋田縣、虎航合作簽約，看準下半年主題旅遊商機，12月10日起開設每周四、周日桃園直飛秋田航班，旅客不僅能直飛當地，還能彈性調整行程前往鄰近仙台、花卷等遊玩。

燦星旅行社總經理殳蓁蓁表示，疫後觀察到消費者特別喜歡日本二線城市，秋田是燦星旅遊進軍日本東北第一站、進軍日本第二站，以及與台灣虎航合作第三站，該公司以包機為主、包銷為實的策略，促使7月稅後毛利超過1至6月虧損，下半年也將與藝人楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的「老少女奇遇記」合作，前往秋田拍攝第二季實境秀。

秋田縣知事佐竹敬久表示，秋田直飛台灣航班自2019年已經中斷4年之久，為了吸引更多旅客來台，當地觀光業都已做好整備，希望大家持續利用包機前往，不僅是旅遊，包括文化、體育、教育等交流都能透過此航班前往。

台灣虎航董事長陳漢銘指出，疫情後虎航開設很多新航點，他在之前的新航點記者會都是抱持期待心情，這次的秋田很不一樣，他今年6月到秋田感受當地景點壯麗，就迫不及待要跟大家分享。秋田食物非常好吃，包括烏龍麵、米棒等，還有秋田犬娃娃、12月的雪屋都很受歡迎，希望透過直飛航線為兩地帶來更多交流。

燦星旅遊表示，秋田位於日本東北，面積為台灣三分之一，秋田必訪景點包括森吉山樹冰、秋田犬之里、田澤湖、角館武家屋敷、男鹿半島、秋田內陸縱貫鐵到、由利高原鐵道、橫手雪屋等。

秋田知名的橫手雪屋。圖／燦星旅遊提供
秋田知名的橫手雪屋。圖／燦星旅遊提供
秋田生剝鬼柴燈祭。圖／燦星旅遊提供
秋田生剝鬼柴燈祭。圖／燦星旅遊提供

秋田犬 台灣虎航 日本

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