裸色呈現法式優雅！迪奧超完美持久唇膏推全新7色

法式優雅就是要淡淡低調又兼具奢華，2022年DIOR推出首款零沾染的霧面唇膏「迪奧超完美持久唇膏」，成功將保養成分揉和在唇彩上，廣受消費者喜愛，也成為了不沾染唇膏中的暢銷明星單品。

今年8月在迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips的帶領下，將裸色為基調推出新的7款裸色，包括＃215燕麥裸粉、＃265白桃柔粉、＃330奶油蜜桃、＃625煙燻玫瑰、＃630香草拿鐵、＃670櫻桃玫紅、＃729肉桂茶棕、＃505裸粉玫瑰 (官網獨賣)，運用極鎖色配方搭配著如羽毛的輕盈質地，讓唇彩顏色更顯色且飽和。

「霧黑管身」展現高訂風範延續DIOR經典設計，「迪奧超完美持久唇膏」具有迪奧高訂風範的極致霧黑管身，釦飾簡約銀色CD LOGO 浮雕綴飾，搭配霧黑藤格紋設計，詮釋低調時尚的精緻質感。