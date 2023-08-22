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裸色呈現法式優雅！迪奧超完美持久唇膏推全新7色

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
DIOR 「迪奧超完美持久唇膏」主打色 ＃330奶油蜜桃。記者劉小川／攝影
DIOR 「迪奧超完美持久唇膏」主打色 ＃330奶油蜜桃。記者劉小川／攝影

法式優雅就是要淡淡低調又兼具奢華，2022年DIOR推出首款零沾染的霧面唇膏「迪奧超完美持久唇膏」，成功將保養成分揉和在唇彩上，廣受消費者喜愛，也成為了不沾染唇膏中的暢銷明星單品。

今年8月在迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips的帶領下，將裸色為基調推出新的7款裸色，包括＃215燕麥裸粉、＃265白桃柔粉、＃330奶油蜜桃、＃625煙燻玫瑰、＃630香草拿鐵、＃670櫻桃玫紅、＃729肉桂茶棕、＃505裸粉玫瑰 (官網獨賣)，運用極鎖色配方搭配著如羽毛的輕盈質地，讓唇彩顏色更顯色且飽和。

「霧黑管身」展現高訂風範延續DIOR經典設計，「迪奧超完美持久唇膏」具有迪奧高訂風範的極致霧黑管身，釦飾簡約銀色CD LOGO 浮雕綴飾，搭配霧黑藤格紋設計，詮釋低調時尚的精緻質感。

還特別推出「迪奧藍星唇膏 限量刺繡禮盒」售價3,600元，以2款經典暢銷的迪奧藍星唇膏，百搭優雅的＃772 紅棕玫瑰、高級顯白的＃888日暮橘紅，外盒上搭配經典銀色CD LOGO，為禮盒增添設計美感，盡顯DIOR的精緻優雅氣息與時尚現代感，盒內上蓋附一面鏡子，貼心且注重細節的設計，能隨時展現完美狀態。

「迪奧藍星唇膏 限量刺繡禮盒」搭配著＃772 紅棕玫瑰、＃888日暮橘紅兩色。記者劉小川／攝影
「迪奧藍星唇膏 限量刺繡禮盒」搭配著＃772 紅棕玫瑰、＃888日暮橘紅兩色。記者劉小川／攝影
DIOR 「迪奧超完美持久唇膏」單支售價1,500元。記者劉小川／攝影
DIOR 「迪奧超完美持久唇膏」單支售價1,500元。記者劉小川／攝影
DIOR 「迪奧超完美持久唇膏」主打色＃625煙燻玫瑰。記者劉小川／攝影
DIOR 「迪奧超完美持久唇膏」主打色＃625煙燻玫瑰。記者劉小川／攝影

唇彩

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