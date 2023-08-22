快收！麥卡倫年度代表作「Classic Cut 2023」限量登場

頂級威士忌領導品牌麥卡倫年度限量款「Classic Cut 經典復刻2023」，再度展現麥卡倫對釀酒工藝的堅持與創新，以歐洲初次雪莉橡木桶和美國波本橡木桶完美勾兌，呈現洋梨、接骨木花香以及輕盈的杏仁風味，引領品飲者展開超越經典的感官之旅。

當世界進入疫情之後的非常規新時代，人們渴望展開宛若新生的生命旅程。為此麥卡倫年度代表作「Classic Cut 2023」，特別選定甫於 2022 年加入麥卡倫釀酒大師團隊的Diane Stuart，擔任這款年度限量系列產品的年度釀酒師。

Diane嚴選來自西班牙赫雷斯的稀有珍貴歐洲初次雪莉橡木桶（First fill Sherry Cask）和來自美國的波本橡木桶精釀熟成原酒，運用經典與創新融合呈現新鮮洋梨與杏仁餅乾的風味。

「Classic Cut 2023」散發著優雅洋梨和接骨木花香氣，夾帶杏仁與濃郁的香草豆莢香；入喉後如絲絨般甜蜜濃郁的香草緩緩浮現，隨後在口中綻放出新鮮洋梨和檸檬皮的清新滋味，融合著細緻的橡木香氣，隨後帶來甜橡木與杏仁脆餅的悠長餘韻。 在品飲時，適當地在杯中加入1~2滴水，將釋放蘊含其中的豐富層次，可使風味愈加綻放，沉浸在絕佳的嗅覺體驗之中。

「麥卡倫 Classic Cut」經典復刻系列自2017年登場以來，以致敬麥卡倫原酒為名引領世人品味無與倫比的時代印記，該系列每年透過麥卡倫釀酒大師團隊，依循釀酒師嗅覺與味蕾的絕佳品味與探索，定義出專屬於該年度的代表風味，展現釀酒師團隊對於麥卡倫的創新詮釋，也成為威士忌鑑賞家每年引頸期盼的熱搜話題。

2017年正值麥卡倫新酒廠建立之初，「Classic Cut」作為跨越新舊時代的橋樑代表作，以雪莉橡木桶忠實呈現富含果乾香氣與油脂圓潤口感的原酒風貌。2018年釀酒師Ian Morrison選以51.2％ 的酒精濃度，展現非凡雪莉橡木桶賦予的明顯甜味與完美平衡，呈現柑橘、甜香草和辛香料的風味。

2019年則首度由女性釀酒師Polly Logan領軍，以自身對於香氣口感的細膩體會，呈現新鮮水果為代表的新風味。2020年更首度揉合雪莉橡木桶與波本橡木桶，打造「Classic Cut」全新韻味，呈現濃郁的香草氣息與多層次口感。