新光三越中秋禮品預購開跑 業績目標首破億元

百貨龍頭新光三越中秋禮品預購將開跑，新光三越主管表示，看好台灣送禮風潮興盛，今年推出的商品中，有4成為禮盒獨家、更有13款新品，備貨量增加6成，目標業績要較去年的6000萬元成長6成，挑戰首次突破1億元。

新光三越主管表示，與過去只能依靠手冊不同，由於數位工具發展快速、熟客系統發展成熟，因此禮品的受眾增加不少，今年端午禮盒的銷售，較去年成長高達7成，顯示台灣的送禮需求，並不受國際景氣低迷的影響。

新光三越主管也表示，今年前7月業績較去年同期成長10%以上，但進入暑假後，民眾出國的比例增加，逛街時間變少，因此前幾年表現突出的精品成長幅度趨緩。

至於睽違近10年後的新展店、位於台北市東區的Diamond Towers，外傳在9月16日要試營運，新光三越主管則說，目前還沒有確定時間，但招商已經完成，開幕時程仍按照既定計畫進行。