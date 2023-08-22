全家便利商店打造永續食品生態圈！推2款陳耀訓監製「100%無添加認證麵包」　買霜淇淋限量送台南鳳梨乾

根據大數據公司調查報告顯示，「永續飲食」網路聲量連年增加，追求低碳、少添加、減剩食更漸成為國人飲食文化一部份。全家便利商店運用通路力量展現社會價值，今年起以「便利永續．你也+1」的ESG核心精神，積極打造永續食品生態圈，透過「Clean Label食品少添加」、「挺在地農產減少碳足跡」、「友善食光全民減剩食」三大行動，邀請消費者輕鬆響應。

8月23日起全家便利商店攜手冠軍麵包師傅陳耀訓，推出兩款便利商店首見、獲得中華穀類食品工業技術研究所驗證的「100%無添加食品潔淨標章」麵包—紫薯紅豆麵包、茉窨香柚包，皆無添加衛福部公告之食品添加物；並與農糧署攜手，推出使用有機驗證石虎友善耕作米入料製成的「鹽麴雞肉烤飯糰」。此外，全家便利商店積極以永續食品生態圈，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）目標12「責任消費及生產」，並邀請消費者落實永續飲食，為支持在地在地農產品，8月23日至9月4日更與台南市府合作，購買Fami!ce霜淇淋即可獲贈一片台南金鑽鳳梨果乾，限量40萬份送完為止。

●陳耀訓共同開發 100%無添加的純淨美味

全家便利商店商品本部副本部長黃正田表示，永續環保意識成為普世價值，全家便利商店目前架上已有8成的鮮食商品取得Clean Label食品少添加認證，減少不必要的添加物，亦能降低食品生產過程中的碳排放量。有鑑於永續飲食趨勢，全家便利商店特別邀請陳耀訓師傅共同開發，耗時長達6個月方研發出100%無添加食品潔淨標章的麵包，利用穀物麵粉培養魯邦種酵母，並透過中種工法製作，皆無添加衛福部公告之食品添加物，即能保有獨特風味與良好口感，純淨又美味。

「紫薯紅豆麵包」嚴選台灣產紫薯、台灣九號紅豆粒，透過雙重包餡工法，外層紫薯、內包紅豆，層次豐富；「茉窨香柚包」麵糰中添加窨製（製茶的一種工藝）技法而成的茉莉香片茶粉，內餡嚴選台南老欉文旦，創造出風味獨特的甘甜微酸口感。兩款售價皆為42元。

●友善石虎飯糰新上市 買Fami!ce霜淇淋送台南鳳梨果乾

全家便利商店以行動支持生態保育、促進台灣生物多樣性發展，今年7月與台灣石虎保育協會共同推出手機App捐款，短短5天即募款超過10萬元，顯見台灣民眾對於石虎保育的重視。全家便利商店亦積極採購在地農產品，降低食品運送里程的碳排放量，8月23日起「鹽麴雞肉烤飯糰」新上市，本次飯糰使用石虎友善耕作米，搭配國產優質稻米，開發概念源於農糧署親子擂台飯糰賽冠軍作品，期能透過官民攜手，推廣台灣好米、保育原生貓科動物－石虎。

黃正田指出，本次採購的石虎友善耕作米產於苗栗縣通霄鎮，是經過慈心有機驗證的單一有機農場耕種，由於石虎友善耕作米本身產量有限，因此以限量10萬顆的方式發售，未來亦將持續推出環境友善商品，支援消費者的永續飲食需求。