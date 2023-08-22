鞋盒與購物袋談戀愛？Balenciaga貼圖 七夕限定免費載
一向高冷前衛的Balenciaga也賣萌？不為別事，原來品牌因為情人節推出了七夕限定的官方LINE貼圖，雖然一樣維持灰色的低亮度視覺，但帶來一套八張免費可愛貼圖，賣萌無敵。
從今天8月22日（二）開始，為了七夕情人節，Balenciaga從品牌的購物袋與鞋盒得到靈感並將之擬人化。加上眼睛、表情、嘴巴、身體的購物袋與鞋盒並具備各種英文文字與表情如Thank You、Love、YAY、Fun、Goodbyyyeee等各種日常招呼語，其中又以Oh No的哭哭圖案和Party的歡樂表情最為傳神，讓人也想要安慰哭泣的購物袋，把各種Balenciaga商品裝進去。
此組貼圖將開放給加入Balenciaga官方帳號的使用者，只要加入品牌LINE官方帳號成為好友，即可免費獲得。時效已從即日起開始，直至9月21日為止、限定下載。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言