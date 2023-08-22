鞋盒與購物袋談戀愛？Balenciaga貼圖 七夕限定免費載

一向高冷前衛的Balenciaga也賣萌？不為別事，原來品牌因為情人節推出了七夕限定的官方LINE貼圖，雖然一樣維持灰色的低亮度視覺，但帶來一套八張免費可愛貼圖，賣萌無敵。

從今天8月22日（二）開始，為了七夕情人節，Balenciaga從品牌的購物袋與鞋盒得到靈感並將之擬人化。加上眼睛、表情、嘴巴、身體的購物袋與鞋盒並具備各種英文文字與表情如Thank You、Love、YAY、Fun、Goodbyyyeee等各種日常招呼語，其中又以Oh No的哭哭圖案和Party的歡樂表情最為傳神，讓人也想要安慰哭泣的購物袋，把各種Balenciaga商品裝進去。