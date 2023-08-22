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鞋盒與購物袋談戀愛？Balenciaga貼圖 七夕限定免費載

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
只要加入Balenciaga品牌官方帳號，即可免費下載情人節限定的七夕主題貼圖。圖 / 翻攝自Balenciaga官方Line帳號
只要加入Balenciaga品牌官方帳號，即可免費下載情人節限定的七夕主題貼圖。圖 / 翻攝自Balenciaga官方Line帳號

一向高冷前衛的Balenciaga也賣萌？不為別事，原來品牌因為情人節推出了七夕限定的官方LINE貼圖，雖然一樣維持灰色的低亮度視覺，但帶來一套八張免費可愛貼圖，賣萌無敵。

從今天8月22日（二）開始，為了七夕情人節，Balenciaga從品牌的購物袋與鞋盒得到靈感並將之擬人化。加上眼睛、表情、嘴巴、身體的購物袋與鞋盒並具備各種英文文字與表情如Thank You、Love、YAY、Fun、Goodbyyyeee等各種日常招呼語，其中又以Oh No的哭哭圖案和Party的歡樂表情最為傳神，讓人也想要安慰哭泣的購物袋，把各種Balenciaga商品裝進去。

此組貼圖將開放給加入Balenciaga官方帳號的使用者，只要加入品牌LINE官方帳號成為好友，即可免費獲得。時效已從即日起開始，直至9月21日為止、限定下載。

購物袋與鞋盒加上了各種英文文字與肢體、表情，討喜逗趣。圖 / 翻攝自 Balenciaga官方Line帳號
購物袋與鞋盒加上了各種英文文字與肢體、表情，討喜逗趣。圖 / 翻攝自 Balenciaga官方Line帳號
八式一組的貼圖，以購物袋和鞋盒為靈感擬人化重現。圖 / Balenciaga提供
八式一組的貼圖，以購物袋和鞋盒為靈感擬人化重現。圖 / Balenciaga提供

貼圖 品牌 七夕 情人節

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