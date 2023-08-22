巨人保溫袋、里維餐盤！必勝客「進擊的巨人」週邊開賣

繼推出「進擊的巨人比薩」、打造進擊的巨人主題餐廳後，「必勝客」自即日起再推出台灣限定「進擊的巨人週邊商品」，包括有角色三角盤、保溫袋等系列週邊，適合粉絲蒐集。同時必勝客也推出pk雙饗卡app優惠，下單就送999元商品兌換券，滿額就可兌換松露牛肝菌干貝起司紙包飯、夏威夷個人比薩等不同餐點。

即日起至10月10日期間，必勝客攜手進擊的巨人，推出「必勝の巨人祭」活動。只要訂單滿400元，並且加價99元，就可抽「進擊の三角盤」角色盲盒。「進擊の三角盤」共推出6款造型設計，採用切片比薩的形狀，共有艾連、米卡莎、里維兵長，還有超大型巨人及始祖巨人等重要角色，全台限量2萬個。

若滿額並加價199元，則可獲得「熱血の保溫袋」，採用艾連與超大型巨人作為設計發想，適合外帶比薩時使用，全台限量8,000個。以全台分店數量計算，平均每間門市不到100份。