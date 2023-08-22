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只送不賣！曬照就抽KIRIN Bar BEER限量節慶罐禮盒組

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
這個夏天和KIRIN一起「走進在地探索Bar！」，一同發現台灣文化之美與在地濃濃的人情味。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
這個夏天和KIRIN一起「走進在地探索Bar！」，一同發現台灣文化之美與在地濃濃的人情味。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

KIRIN Bar BEER曬照抽獎活動進入最後倒數，8月25日23:59前至Bar BEER 官方臉書指定貼文下分享你和節慶罐的照片，就有機會抽中只送不賣的限量節慶罐禮盒組，內含8款節慶罐、台味彈珠台與節慶徽章磁鐵。

KIRIN台灣麒麟再推CSV （Creating Shared Value）計畫，2023年以「走進在地探索 Bar！」為主題，要帶領大眾一起進入全台各地探索文化魅力。今年邀請到設計人氣台劇《人選之人》的主視覺藝術家李漢強，以其強烈風格將台灣8個經典文化演繹在Bar BEER罐身，限量的8款「台灣節慶罐」邀請大家一邊享受爽口啤酒，一邊進入節慶現場。

KIRIN Bar BEER 是台灣原創啤酒品牌，以明亮鮮黃色搭配白色啤酒泡的鮮明包裝，獨步啤酒市場。主打簡單不複雜的形象、清爽不苦的口感，開朗自由、充滿活力，激發出積極努力的心情，是適合年輕人的啤酒。KIRIN Bar BEER除了每年透過「車庫精神」活動，讓更多台灣青年被看見外，2020至2022年也推出Bar原民傳智設計罐，提升大眾對原民文化保護的意識。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

只送不賣的限量節慶罐禮盒組，內含8款節慶罐、台味彈珠台與節慶徽章磁鐵，要喝、要玩、要文化內涵，一應俱全。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
只送不賣的限量節慶罐禮盒組，內含8款節慶罐、台味彈珠台與節慶徽章磁鐵，要喝、要玩、要文化內涵，一應俱全。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

人選之人 藝術家

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