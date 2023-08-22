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國防部：九三企業敬軍商家110家、1865家門市嘉惠國軍

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
台北101大樓董事長張學舜。圖／取自國防部直播
台北101大樓董事長張學舜。圖／取自國防部直播

國防部今天表示，今(112)年九三軍人節慶祝活動，特別以異業結盟特約商店為基礎，透過國內知名企業響應勞軍敬軍活動。國防部福利事業管理處處長蔡尚武表示，企業敬軍商家共計110家，1865家連鎖門市，嘉惠國軍官兵及軍榮眷，以表達國軍長期辛勞付出的敬意。

國防部上午舉行記者會，蔡尚武表示，福利處持續與多家國內知名廠商簽訂「企業敬軍活動」，包含三井購物中心、麗寶樂園、六福村樂園、西雅圖極品咖啡與大同3C等，優惠內容多元。

國防部進一步表示，活動期間國軍官兵持福利證、軍人身分證或穿著軍服，前往「企業敬軍」合作門市即享購物優惠，創造友善軍人的消費環境，展現社會對軍人的支持和認同。列席的台北101大樓董事長張學舜表示，台北101大樓將在9月份提供現役官兵憑軍人身分證，可攜帶2位眷屬免費至89樓觀景台參觀的優惠活動。9月1日至3日連續三天點燈打字對保家衛國的國軍表達最高敬意。也歡迎國軍官兵帶家人到101大樓渡假。

軍人節 國軍 國防部

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