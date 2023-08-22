快訊

倫敦地鐵愛無間隙：站內廣播跨越時空的愛情故事

吳怡霈七夕宣布成為人妻！嫁愛情長跑13年日本男友𝐀𝐤𝐢𝐫𝐚

「好聲音」副導被控霸凌李玟 開小號曝「被休假」嗆：還想怎麼樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣客美多咖啡9月1日起漲 主食及三明治類漲幅逾一成

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
部分店舖飲料類漲幅約5%。圖／摘自客美多咖啡 Komeda's Coffee臉書粉絲團。
部分店舖飲料類漲幅約5%。圖／摘自客美多咖啡 Komeda's Coffee臉書粉絲團。

來自日本名古屋的客美多咖啡，宣布調漲部分品項的售價，「因原料與營運成本增加，為維護餐點與服務品質，將調整部分品項售價」；但不是所有門市都漲價，在全台30家門市當中，有11家門市未漲價，漲價的門市數量為19家。

19家漲價的門市分別為南京建國店、西湖店、八德店、敦南信義店、小巨蛋店、東興店、新莊宏匯店、龍江店、大直店、蘆洲家樂福店、台北站前店、桃園藝文店、台中公益店、高雄大立店、新竹公道店、臺中崇德店、台中黎明店、市府店、Lalaport台中店。

11家未調漲的門市為天母店、忠孝光復店、台南小北店、林口長庚店、中山店、台南民生店、士林店、華山杭南店、新莊幸福店、嘉義in89店、新店大坪林店。

漲價消息一出，立即引發網友議論，「已經很日本價格還要更日本價格，台灣物價真高」、「就不便宜了，還要漲」、「如果是早餐部分，就不接受了」。

客美多咖啡部分店舖此次漲價平均漲幅約8.4%；飲料類漲幅約5%，在台灣相當受到歡迎的主食與三明治類漲幅較高，約為13%，超過一成。

客美多咖啡1968年在日本名古屋創立，至今已有55年的歷史，是名古屋最有名的咖啡廳之一，目前全球將有超過1000間門市。

台灣客美多咖啡宣布9月1日起，部分店舖調漲價格。圖／摘自客美多咖啡 Komeda's Coffee臉書粉絲團。
台灣客美多咖啡宣布9月1日起，部分店舖調漲價格。圖／摘自客美多咖啡 Komeda's Coffee臉書粉絲團。
台灣客美多咖啡原汁原味重現日式氛圍。圖／摘自客美多咖啡 Komeda's Coffee臉書粉絲團。
台灣客美多咖啡原汁原味重現日式氛圍。圖／摘自客美多咖啡 Komeda's Coffee臉書粉絲團。

漲價 咖啡廳 日本

延伸閱讀

老鳥薪水還比不上年輕人！企業換新血苦了中堅 日本中年上班族失去工作熱忱

好市多推出輕食新商品！ 網一看299元傻眼：沒有最盤只有更盤

全台最大！ 「高雄三井LaLaport」要來了 超過6萬坪、280間店進駐　開幕時間曝光

日本核汙水即將排海 香港恐有半數日式餐廳將關門

相關新聞

台灣客美多咖啡9月1日起漲 主食及三明治類漲幅逾一成

來自日本名古屋的客美多咖啡，宣布調漲部分品項的售價，「因原料與營運成本增加，為維護餐點與服務品質，將調整部分品項售價」；...

挑戰義大利！達美樂「客家小炒、梅干扣肉披薩」新登場

繼在2023台灣美食展推出「客家風味披薩」後，連鎖披薩「達美樂」自即日起正式推出「台灣在地披薩系列」，首波即推出「客家小...

南台灣首間！王品「享鴨」插旗高雄　打卡享全單9折

王品旗下的「享鴨」自2018年創立，主打創意烤鴨料理。歷時5年等候，「享鴨」即將正式插旗南台灣，於8月26日開設「享鴨高...

算便宜啦！夜市「蝦仁炒飯」掀正反論戰，網諷：以後叫「蝦仁風味」炒飯

近日，有網友在「爆料公社」臉書社團發文，分享自己在高雄光華夜市裡買到的「蝦仁炒飯」，只見照片中滿滿一盒炒飯僅有三隻蝦仁，讓原PO傻眼直呼「原來現在物價已經漲成這樣」，甚至為它改名為「嚇人炒飯」，吸引許

炸雞控快追！ 拿坡里「一台斤腿排桶」最低199元 頂呱呱、21PLUS、bb.q CHICKEN統統有好康

炸雞控快追！ 拿坡里「一台斤腿排桶」下殺85折 頂呱呱、21PLUS、bb.q CHICKEN都有好康

最大獎「2人免費吃15次」！貳樓15周年慶會員人人有獎

人氣早午餐名店貳樓喜迎15周年，除推出白肉和蔬食占比提高到總體近七成的15周年全新菜單，貳樓全新官方LINE 會員「里勞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦