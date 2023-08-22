聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣客美多咖啡9月1日起漲 主食及三明治類漲幅逾一成
來自日本名古屋的客美多咖啡，宣布調漲部分品項的售價，「因原料與營運成本增加，為維護餐點與服務品質，將調整部分品項售價」；但不是所有門市都漲價，在全台30家門市當中，有11家門市未漲價，漲價的門市數量為19家。
19家漲價的門市分別為南京建國店、西湖店、八德店、敦南信義店、小巨蛋店、東興店、新莊宏匯店、龍江店、大直店、蘆洲家樂福店、台北站前店、桃園藝文店、台中公益店、高雄大立店、新竹公道店、臺中崇德店、台中黎明店、市府店、Lalaport台中店。
11家未調漲的門市為天母店、忠孝光復店、台南小北店、林口長庚店、中山店、台南民生店、士林店、華山杭南店、新莊幸福店、嘉義in89店、新店大坪林店。
漲價消息一出，立即引發網友議論，「已經很日本價格還要更日本價格，台灣物價真高」、「就不便宜了，還要漲」、「如果是早餐部分，就不接受了」。
客美多咖啡部分店舖此次漲價平均漲幅約8.4%；飲料類漲幅約5%，在台灣相當受到歡迎的主食與三明治類漲幅較高，約為13%，超過一成。
客美多咖啡1968年在日本名古屋創立，至今已有55年的歷史，是名古屋最有名的咖啡廳之一，目前全球將有超過1000間門市。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言