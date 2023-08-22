台灣客美多咖啡9月1日起漲 主食及三明治類漲幅逾一成

來自日本名古屋的客美多咖啡，宣布調漲部分品項的售價，「因原料與營運成本增加，為維護餐點與服務品質，將調整部分品項售價」；但不是所有門市都漲價，在全台30家門市當中，有11家門市未漲價，漲價的門市數量為19家。

19家漲價的門市分別為南京建國店、西湖店、八德店、敦南信義店、小巨蛋店、東興店、新莊宏匯店、龍江店、大直店、蘆洲家樂福店、台北站前店、桃園藝文店、台中公益店、高雄大立店、新竹公道店、臺中崇德店、台中黎明店、市府店、Lalaport台中店。

11家未調漲的門市為天母店、忠孝光復店、台南小北店、林口長庚店、中山店、台南民生店、士林店、華山杭南店、新莊幸福店、嘉義in89店、新店大坪林店。

漲價消息一出，立即引發網友議論，「已經很日本價格還要更日本價格，台灣物價真高」、「就不便宜了，還要漲」、「如果是早餐部分，就不接受了」。

客美多咖啡部分店舖此次漲價平均漲幅約8.4%；飲料類漲幅約5%，在台灣相當受到歡迎的主食與三明治類漲幅較高，約為13%，超過一成。