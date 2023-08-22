年度盛會！台北101 WM珠寶腕表大賞 下周開跑
每年一度，台灣最大規模的「台北101 World Masterpiece珠寶腕表大賞」，即將再度於台北101購物中心分為兩階段登場。活動除匯聚18個高級品牌、帶來共20場鑑賞會，並預計至少將有600名頂級VIP受邀前往該場年度盛會。
今年參與「台北101 World Masterpiece珠寶腕表大賞」的品牌將包含寶珀（Blancpain）、寶璣（Breguet）、百年靈（Breitling）、寶格麗（BVLGARI）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、宇舶（HUBLOT）、積家（Jaeger-LeCoultre）、浪琴（Longines）、歐米茄（OMEGA）、雷達（RADO）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）…等，橫跨Swatch Group與Richemont兩大鐘表集團，此外獨立製表品牌如Jacob & Co、亨利慕時（H.Moser & Cie）也將共襄盛舉，帶來更多樣性、豐富的藏品推薦。
有別於國際性的珠寶腕表大型展會同時面向產業與媒體，台北101 World Masterpiece珠寶腕表大賞聚焦於顧客，讓品牌珍稀表款、珠寶能與消費者直接接軌。活動將分兩階段進行，分別為8月31日至9月6日，以及9月14日至9月17日的周年慶期間的總計20場鑑賞會，據官方表示，第一階段鑑賞會400名額已近9成滿，氣氛相當熱切。
值得一提的是，台北101再與全球最大鐘表集團Swatch Group合作，由瑞士總部空運專業設備來台，在獲得總廠認證的講師帶領下，分為成人組與小朋友組進行製表體驗；其中為小朋友設計的「Flik Flak 小小鐘表師體驗營」在課程結束後還能獲得一只Flik Flak表款，活動將在9月20至24日的五日間舉辦，活動名額有限，報名則可洽：https://bit.ly/45aTLyQ
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