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秋冬型男必備後背包帥氣不羈又年輕 FENDI這巧思太讚了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Berluti推出Jour Softy系列Escape Scritto靛藍丹寧色皮革雙肩背包，15萬6,000元。圖／Berluti提供
Berluti推出Jour Softy系列Escape Scritto靛藍丹寧色皮革雙肩背包，15萬6,000元。圖／Berluti提供

後背包讓人感覺年輕活力，成為今年秋冬時尚型男不可或缺的重要單品。FENDI推出的Chiodo背包，擁有全新開發出的Chiodo轉軸（在義大利語中為「釘子」之意），讓原本雙肩背包的背帶可以輕鬆變成實用的單手柄手提包，硬挺造型容量寬敞，正面備有可收納小物的扁平口袋，背面有附襯墊的筆電隔層。提供多種皮革與配色組合，包括深藍色皮革、招牌FENDI Diagonal、立體FF圖案的全新FENDI Shadow皮革等，散發迷人都市魅力及重視實用的機能性。

針對紳士型男的Berluti秋冬系列中，2022年春季首次面世的實用Jour Softy包推出兩式全新包款，並為既有包款換上全新的靛藍單寧色，系列採用結實柔軟的Venezia Softy粒面皮革製作，搭配天然棉混紡亞麻襯裡，全新Escape翻蓋雙肩背包底部增加鞋履隔層，另有較原本郵差包更小的Postino PM郵差包，備有可收納筆電的雙隔層設計。

Versace的早秋男士系列推出全新Neo Nylon系列，以ECONYL®環保再生尼龍製作，收納設計配合日常生活所需，更將品牌的經典希臘迴紋圖案融入銀色金屬扣環和背帶扣上，除了主打款的後背包，亦提供單肩背包、斜背包、郵差包和腰包等多種包型。

FENDI新款FENDI Chiodo背包，與有可將雙肩背包的背帶轉換成實用單手柄手提包的巧妙機關。圖／FENDI提供
FENDI新款FENDI Chiodo背包，與有可將雙肩背包的背帶轉換成實用單手柄手提包的巧妙機關。圖／FENDI提供
Versace Neo Nylon後背包，價格店洽。圖／Versace提供
Versace Neo Nylon後背包，價格店洽。圖／Versace提供
Berluti推出Jour Softy系列Escape Scritto靛藍丹寧色皮革雙肩背包，15萬6,000元。圖／Berluti提供
Berluti推出Jour Softy系列Escape Scritto靛藍丹寧色皮革雙肩背包，15萬6,000元。圖／Berluti提供
Versace Neo Nylon單肩包。價格店洽。圖／Versace提供
Versace Neo Nylon單肩包。價格店洽。圖／Versace提供
FENDI Chiodo Selleria深藍色皮革背包，98,000元。圖／FENDI提供
FENDI Chiodo Selleria深藍色皮革背包，98,000元。圖／FENDI提供
FENDI Chiodo背包FF圖案款後背包，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Chiodo背包FF圖案款後背包，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI新款FENDI Chiodo背包完美展現出這一季男裝系列所探索的精緻舒適和高級奢華日常生活。圖／FENDI提供
FENDI新款FENDI Chiodo背包完美展現出這一季男裝系列所探索的精緻舒適和高級奢華日常生活。圖／FENDI提供

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