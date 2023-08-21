秋冬型男必備後背包帥氣不羈又年輕 FENDI這巧思太讚了
後背包讓人感覺年輕活力，成為今年秋冬時尚型男不可或缺的重要單品。FENDI推出的Chiodo背包，擁有全新開發出的Chiodo轉軸（在義大利語中為「釘子」之意），讓原本雙肩背包的背帶可以輕鬆變成實用的單手柄手提包，硬挺造型容量寬敞，正面備有可收納小物的扁平口袋，背面有附襯墊的筆電隔層。提供多種皮革與配色組合，包括深藍色皮革、招牌FENDI Diagonal、立體FF圖案的全新FENDI Shadow皮革等，散發迷人都市魅力及重視實用的機能性。
針對紳士型男的Berluti秋冬系列中，2022年春季首次面世的實用Jour Softy包推出兩式全新包款，並為既有包款換上全新的靛藍單寧色，系列採用結實柔軟的Venezia Softy粒面皮革製作，搭配天然棉混紡亞麻襯裡，全新Escape翻蓋雙肩背包底部增加鞋履隔層，另有較原本郵差包更小的Postino PM郵差包，備有可收納筆電的雙隔層設計。
Versace的早秋男士系列推出全新Neo Nylon系列，以ECONYL®環保再生尼龍製作，收納設計配合日常生活所需，更將品牌的經典希臘迴紋圖案融入銀色金屬扣環和背帶扣上，除了主打款的後背包，亦提供單肩背包、斜背包、郵差包和腰包等多種包型。
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