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七夕限定！全家霜淇淋買1送1 家樂福5星評價送巧克力花

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店於8月22日推出單日限定Fami!ce霜淇淋快閃買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於8月22日推出單日限定Fami!ce霜淇淋快閃買1送1優惠。圖／全家便利商店提供

迎接浪漫的七夕情人節到來，全家便利商店於8月22日推出單日限定Fami!ce霜淇淋快閃優惠，不限會員、不限支付方式，只要明天到全家就可享有Fami!ce霜淇淋買1送1，目前正是紅吱吱的綜合莓果口味熱烈販售中，快揪另一半一起享用。

七夕情人節給星級評價送限量花造型糖，8月22日當日只要在家樂福超市店結帳櫃檯或者量販店服務中心，出示為該所在店給予的Google評分5顆星畫面，即可獲得米奇/米妮金莎花1支（隨機贈送），量販每店限量100支，超市每店限量20支。

7-ELEVEN即日起至8月22日推出限時「七夕浪漫傳情」快閃活動，濃萃美式（冰/熱）與大杯熱卡布奇諾同品項任選買2送2、濃萃拿鐵（冰/熱）任選買2送1，購買指定啤酒、冰品、糖果、巧克力等商品，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三支付結帳，滿222元立折22元。7-ELEVEN門市更限量販售來自哥倫比亞與厄瓜多栽種的「進口空運玫瑰花」，全程低溫保鮮，宛如剛從盛開花園手摘嬌嫩，經典紅色玫瑰代表花語象徵熱情，毎朵玫瑰更以極具精美的外盒包裝，同時於盒裝背面設計手提卡片，讓戀人們留下專屬浪漫絮語。

萊爾富即日起至8月22日推出金莎指定商品任選2件8折優惠，從3粒裝到24入的金莎金鑽禮盒皆可搭配組合優惠，同步推出限時七夕情人節Hi Café特大杯冰檸檬風味美式咖啡買1送1優惠。而共渡美好春宵的同時也要記得做好安全措施，即日起至8月22日杜蕾斯指定商品任選第2件6折優惠，享愛無負擔。

OKmart 8月22日七夕情人節當天，購買2杯經典可可，不限冰熱享77元優惠價。8月22日至8月25日，購買大杯莊園級美式、大杯莊園級拿鐵，不限冰熱，享同品項買10杯送5杯、買20杯送12杯優惠，加碼再送OKpoint 520點。

七夕情人節家樂福給星級評價送限量花造型巧克力。圖／家樂福提供
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一起萊「花」現幸福，迎七夕萊爾富攜手愛禮花卉應景推出浪漫鮮花搶市。圖／萊爾富提供
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CITY CAFE首度攜手法國經典時尚品牌To b. by agnès b.共同推出「經典冰可可、品牌隨行杯」。圖／7-ELEVEN提供
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七夕 情人節 快閃

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