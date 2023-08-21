Canada Goose跨界BAPE、ROKH等四大潮牌 聯名發展讓人期待！

聯名當然是最快凝聚話題的操作，但如果一次跟4個品牌合作，是否能讓效果加乘呢？加拿大奢華戶外機能品牌Canada Goose即將在下半年推出與韓國新銳設計師ROKH藝術家Matt McCormick、波士頓街牌CONCEPTS、日本潮牌BAPE及饒舌歌手Drake的自創品牌October’s Very Own跨界系列，而會有什麼別出心裁的設計，消費者也在等著看。

Canada Goose認為任何商品都無法獨立完成，只有透過完美的團隊合作，才能體現「整體合作大於各自為政加起來總和」的精神，並達到1+1大於2的效果。所以自2006年開始，為了品牌創立50周年，首度與傳奇街頭品牌Alife跨界後，都會不定期的推出聯名款，帶給消費者層出不窮的驚喜。不過每一次的企劃都僅會跟單一品牌或設計師合作，而在下半年Canada Goose也將首度推出ROKH x Matt MxCormick、CONCEPTS、A Bathing Ape（簡稱BAPE）和October’s Very Own的聯名款。4個品牌的風格鮮明且各具特色，會跟Canada Goose撞擊出什麼樣的創意火花，也值得讓人期待。

高端街牌Billionaire Boys Club和義大利奢華羽絨衣品牌Moncler合作，呈現聯名系列，而且台灣也能買得到！圖／Billionaire Boys Club提供

而由現任Louis Vuitton男裝創意總監Pharrell Williams創立的高端街牌Billionaire Boys Club（簡稱BBC）迎來20周年里程碑，於是也和不同品牌合作推出紀念系列。其一就是和義大利奢華羽絨衣品牌Moncler合作，而且台灣也能買得到！聯名系列採用Moncler字母並與BBC經典太空人圖案融合為全新Logo，這系列提供了有著 BBC反光刺繡與Nappa皮袖的羊毛填充機能夾克，尼龍內襯與可拆卸帽為其特點。另一款Moncler招牌的填充羽絨夾克有著可拆卸的袖子與帽子，並壓上BBC的鑽石與美元圖樣，皆為限量發售。

Billionaire Boys Club X Moncler連帽棒球夾克，72,500元。 圖／Billionaire Boys Club提供

Billionaire Boys Club X Moncler T恤，10,200元。圖／Billionaire Boys Club提供

Billionaire Boys Club X Moncler羽絨夾克，10萬4,900元。 圖／Billionaire Boys Club提供