七夕中元中秋接著來 台中量販、糕店名店推應景好康

七夕、中元，和中秋接著來，台中市大買家量販店和生乳捲名店都推出應景商品，要讓消費者好好過節又能享受購物優惠。

本月30日是中元節，也是量販業的大檔期，大買家量販店即日起至24日，只要消費滿2千元就送2百元現金抵用券。25日至31日消費滿5千元送5百元滿額折價券。大買家線上購物即日起至9月14日消費滿1千5百送2百元。而隨中元採買即將進入高峰，大買家25日至29日還延長營業時間為上午8時至晚上11時。

為因應各行各業在中元節的拜拜需求，大買家網羅各國美食、台灣各地名產以及網路團購討論度爆表的人氣商品，讓祭拜好兄弟也可以很與眾不同。像是韓國小雞麵、馬來西亞BF檸檬糖、網夯金園厚切排骨、台東名產和記地瓜酥、鹽水農會手工意麵、台中知名羅氏秋水茶、宜蘭必買金少爺花生糖、嘉義40年老品牌莊家方塊酥等。

另外，即日起至30日在大買家刷大買家聯名卡，消費滿3千元就送「50元現金抵用券」，滿1萬元分期送2百元現金抵用券。25日至29日的早鳥夜購時段，刷大買家聯名卡滿4千就送1百元現金抵用券。

另外，亞尼克也推出「超厚工」限定商品，包括使用法國百年精品邦菩禮（Pamplie）發酵奶油手工打造的「鹽之花曲奇花餅」，集合頂級食材，每朵有「8 層花瓣」象徵吉祥幸福，23 日中午12時起開放網路與門市限量預購，9月5日至30 日間依消費者指定時間出貨。

另還有 「亞尼克柴燒黑糖乳酪生乳捲」選用知名台南關山手工柴燒黑糖，並堅守傳統柴燒、人工翻炒製程，以及使用以自然農法栽種的甘蔗，鮮榨成汁撈渣靜置，再以龍眼木為柴火慢慢熬煮、翻攪製作。