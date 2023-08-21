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前進小吃之都！Uber Eats&500碗市集8/26、27台南登場

聯合報／ 記者顏甫珉／即時報導
獲得500碗的「阿卿杏仁茶」，現場將帶來得獎的綠豆饌。記者陳怡如／攝影
獲得500碗的「阿卿杏仁茶」，現場將帶來得獎的綠豆饌。記者陳怡如／攝影

台南一定得要吃美食，但不用趴趴走也能吃道地美食小吃，由推廣台灣美食的Uber Eats，及打造第一份在地觀點小吃新指南的500碗，攜手打造「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」，8月26、27日14～20點在新光三越台南新天地西門廣場登場，聚集眾多人氣小吃美食店家，包括500碗得獎店家出攤，只要來一趟，最道地台南小吃就在這。

500碗台南得獎名店難得大集合，包括「清子香腸熟肉」將推綜合餐盒限量販售，「泉成點心店」推出限量100份的綜合炸物，「保安路米糕」也有限量米糕販售，「阿卿杏仁茶」也帶來杏仁茶、綠豆饌，讓大家一消暑氣。

北部500碗得獎店家也特別南下出攤，包括來自基隆的「周家蔥油餅」每日限量100個販售，百年名店「小春園滷味」也將帶來眾多人氣滷味，餓著肚子來準沒錯。

迎接南台灣的熱辣天氣，Uber Eats人氣店家也攜手出攤，包括「大苑子」推出芭樂、果汁等多樣化飲品，熱門漢堡名店「Bobby and Burger」帶來一系列壓扁漢堡、還有「日十早午餐」的鮪魚蛋餅及控肉刈包等夏日超優美味。

還有其他超人氣名店，包括「雙好牌餐包」現場也會把餐車開來，可說是台南最具人氣的排隊名店。

在市集中，Uber One會員將享有專屬優惠，只要出示會員App就能夠免費搶先使用當紅拍貼機，現場各攤位也針對Uber One會員推出專屬優惠。

為讓大家度過舒服的午後時光，26日15點30分邀請肉吉酪梨演出，18點30分有民生電氣 DJ KUDI的音樂表演，27日15點30分普琈門樂團帶來國樂跨界演出，18點30分由民生電氣 DJ Litro炒熱現場氣氛。

現場只要於市集內消費，並拍照打卡公開上傳個人FB或IG，標註 #UberEats #500碗 #UberOne專屬優惠 ，即可免費使用乙次拍貼機。Uber One會員現場出示App，可免費優先使用。

500碗｜Uber Eats美食小吃市集 台南場

時間：2023年8月26、27日（周六日）

地點：新光三越台南新天地西門廣場（台南市中西區西門路一段658號）

・加入 Uber One 會員，一個月免費試用 https://t.uber.com/fXFTlA

・第一屆500碗得獎名單線上地圖 https://udn.com/500bowlsaward/

500碗｜Uber Eats 美食小吃市集台南場 Uber One專屬優惠

周家蔥油餅／滿100元折10元

小春園滷味／滿200元折10元

清子香腸熟肉／折10元

泉成點心店／折10元

阿卿杏仁茶／滿100元折10元

保安路米糕／滿100元折10元

大苑子／買兩杯或兩罐送品牌保冷袋

Bobby and Burger／壓扁漢堡系列9折

日食早午餐 ／單品折5元

獲得500碗的台南名店「保安路米糕」，將有限量米糕販售。本報資料照片
獲得500碗的台南名店「保安路米糕」，將有限量米糕販售。本報資料照片
Uber Eats人氣名店「大苑子」，將帶來清涼消暑的飲品。圖／大苑子提供
Uber Eats人氣名店「大苑子」，將帶來清涼消暑的飲品。圖／大苑子提供
獲得500碗的基隆名店「周家蔥油餅」，將到台南出攤。本報資料照片
獲得500碗的基隆名店「周家蔥油餅」，將到台南出攤。本報資料照片
500碗｜Uber Eats美食小吃市集台南場，將在8月26、27日在新光三越台南新天地西門廣場舉辦。圖／Uber Eats提供
500碗｜Uber Eats美食小吃市集台南場，將在8月26、27日在新光三越台南新天地西門廣場舉辦。圖／Uber Eats提供
獲得500碗的百年名店「小春園滷味」，將到台南場出攤。圖／小春園提供
獲得500碗的百年名店「小春園滷味」，將到台南場出攤。圖／小春園提供
獲得500碗的台南名店「清子香腸熟肉」，將推出限量組合販售。本報資料照片
獲得500碗的台南名店「清子香腸熟肉」，將推出限量組合販售。本報資料照片
獲得500碗的台南名店「泉成點心店」，現場推出限量炸物組合。本報資料照片
獲得500碗的台南名店「泉成點心店」，現場推出限量炸物組合。本報資料照片
超人氣的「雙好牌餐包」，將把餐車開至現場。圖／雙好牌提供
超人氣的「雙好牌餐包」，將把餐車開至現場。圖／雙好牌提供

Uber 台南 小吃

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