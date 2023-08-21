有歌單！CÉ LA VI攜手IG時尚插畫家 打造最Chill秋禮

隸屬全球奢侈品集團LVMH（Louis Vuitton Moët Hennessey）、位於信義區微風南山48樓的 CÉ LA VI Taipei ，攜手 Lifestyle Asia 評為 Instagram 最具影響力的香港藝術家之一——知名時尚插畫家 Mickco Chan，推出「C’est La Vie中秋禮盒」。禮盒結合音樂、美食與美酒，完美展現兼具藝術文化、生活態度的大人味中秋，每盒1299元，即日起限量訂購，售完為止。

掀開「C’est La Vie中秋禮盒」後，即可使用手機掃碼，聆聽由 CÉ LA VI Taipei 音樂總監DJ DARØ精選的17首膾炙人心的浩室音樂（House Music）專屬歌單，同時品嚐精選法國品牌可可巴芮 70% 法式巧克力，佐上世界威士忌冠軍的台灣在地品牌「噶瑪蘭」經典單一麥芽威士忌試管酒。

禮盒內含18片法國原裝進口的可可巴芮70%花郜苦甜巧克力。自 1842 年成立以來，來自法國的可可巴芮即投身探索可可的卓越風味，產品皆使用永續性可可豆。此次特選苦甜帶有花香、強烈苦味與木質風味的 70% 花郜苦甜巧克力，品嘗時可感受鮮甜果香，伴隨著鼻息一絲香料芬芳，兼具苦、甜與淡雅酸香，令人陶醉。

禮盒中的噶瑪蘭「經典單一麥芽威士忌」試管酒，標誌性的亞熱帶水果香氣，是第一支噶瑪蘭單一麥芽威士忌的紀念性酒款。精選波本桶、雪莉桶、重裝桶等多款橡木桶，以絕佳比例調配。採用雪山山脈純淨水源，創造出酒質的順口厚實。獨特似芒果之香甜風味與受橡木洗禮後帶出豐富多層次辛香酒體，有著溫暖、綿密、滑順與帶有柑橘的尾韻。

出生於香港的藝術天才 Mickco Chan ，年少長期旅居加拿大和英國， 因而啟蒙了對藝術和音樂的創作，並看到永恆創意是藝術發展的重要動力。其標誌性獨特的時尚插畫風格立為人知，成為香港知名的時尚插畫家之一，更被Lifestyle Asia 評為Instagram 上最受關注的10 大香港藝術家。

Mickco更多次與奢侈品牌Louis Vuitton、FENDI、Tiffany & Co、LANVIN、Roger Vivier、資生堂等知名品牌合作。也曾受邀為國際雜誌 Vogue、Elle 邀請主題插畫創作。

Mickco Chan 運用他擅長的人像插畫精髓，融入中秋節慶元素的描繪中，以月光、嫦娥、玉兔和象徵大台北景致的建築元素，並結合CÉ LA VI 標誌性的紅色與品牌精神相得益彰，完美兼具充滿都市的活力與文化底蘊的「C’est La Vie中秋禮盒」。

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