必看現代愛情音樂劇！《最後那五年》現正熱賣中。圖／聯合數位文創提供

被外媒評為此生必看的音樂劇《最後那五年》（The Last Five Years），今年九月即將首度降臨台灣，9/30至10/7在台北表演藝術中心藍盒子盛大開演！原汁原味還原倫敦西區演出，堅強陣容絕不能錯過。而適逢七夕情人節，除了吃飯、看電影，購票觀劇也是約會的好選擇，現在購入雙人套票還能享88折優惠，購票請洽udn售票網。

《最後那五年》是由三度獲得東尼獎的作曲家傑森．羅伯特．布朗（Jason Robert Brown）改編自身經歷的音樂劇，也是最受歡迎的雙人音樂劇之一，榮獲戲劇桌獎最佳作曲獎以及最佳作詞獎。本劇以16首歌曲交織出男女主角相戀、結婚、淡漠、終究離婚的五年歲月，呈現兩人之間的悲歡離合。劇中每一首歌皆由布朗創作，從女主角凱西演唱的知名曲目"Still Hurting"，到男主角傑米輕快動感的"Moving Too Fast"，隨著動人的旋律及極具穿透力的歌聲，觀眾無不沉浸在"L5Y"的喜怒哀樂中。

故事講述男主角傑米（Jamie）是個事業起飛的作家，女主角凱西（Cathy）則是位面臨事業低谷的演員，儘管如此，他們很快墜入愛河、步入禮堂，堅信找到了幸福。然而，隨著傑米的小說大賣，逐漸在事業和感情之間掙扎、失衡，凱西卻沒有戲約、無戲可演，同時看著另一半的成功與光鮮，生活重心的差異使兩人漸行漸遠，最終導致分手。隨著歌聲的渲染力及現場樂隊演奏，逐一牽動觀眾的情緒往上疊加，彷彿就像與男女主角一起經歷這五年的點點滴滴。

《最後那五年》講述男女主角在愛情裡遭遇到相愛的甜蜜與相處的窘境，全劇由兩位演員及五位樂手組成，融合許多不同音樂風格，包含流行、爵士、藍調、民謠等，舞台看似簡單，觀眾卻能在演出過程深刻體會到現代人愛情的不同面向，投射到自己的經歷，想起生命中曾經有過或正在發生的悸動、渴望與心碎。