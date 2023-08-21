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IU李知恩詮釋鄰家少女 美搭莫蘭迪色造型 清新質感使人秒心動

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
New Balance品牌大使IU李知恩詮釋SDS系列服飾與網布拼接327鞋款。圖／New Balance提供
New Balance品牌大使IU李知恩詮釋SDS系列服飾與網布拼接327鞋款。圖／New Balance提供

不想撞衫的好選擇！只在NB 1906 潮流形象店獨賣的SDS (Shanghai Design Studio) 系列服飾釋出新品，以清爽色調的印花短袖上衣、輕薄百搭的襯衫外套，與能適應秋天氣候的棒球外套為主力單品。於是請來品牌大使IU李知恩透過ONE-TONE色系穿搭散發氣質魅力，讓人不自覺的心動。

承襲NB 1906潮流形象店概念，在濃厚復古情懷中，SDS系列服飾融合現代摩登美學與工裝機能，選用童趣的插畫與清的色調作為設計靈感，推出印花短袖上衣。或是以工裝風為設計理念打造襯衫外套，不僅輕薄且具備防水特性，多口袋設計更能應變各種突發狀況。不僅如此，為了新款SDS系列服飾的推出I，New Balance還邀請品牌大使IU穿上新品，以淡藍色的ONE-TONE色調詮釋夏日清新的鄰家少女氛圍，上身穿著NB ATHLETICS的休閒短袖上衣，搭配同色系網布拼接327鞋款，舉手投足間散發青春活力的氣息，使人秒陷入戀愛感。

PUMA呈現TEAM系列服飾，並由品牌大使男團NCT 127演繹一日男友穿搭。圖／PUMA提供
PUMA呈現TEAM系列服飾，並由品牌大使男團NCT 127演繹一日男友穿搭。圖／PUMA提供

而PUMA也不甘示弱，以美式復古學院風為設計主題，呈現TEAM系列服飾，並由品牌大使男團NCT 127演繹一日男友穿搭。這季TEAM系列以大地色系、經典藍及常春藤綠為主色調，推出圖樣短袖T恤、連帽上衣，胸前刺繡puma sports字樣分別以不同色系撞色呈現，簡約質感帶出自然系男友風格。而NCT 127成員除了詮釋TEAM系列的服飾之外，還配搭了使用純白皮革拼接米色麂皮的PUMA Army Trainer德訓鞋款，透過山形鞋頭設計，拉長腿部比例視覺，無論男、女都適合穿。

New Balance品牌大使IU李知恩詮釋SDS系列服飾與網布拼接327鞋款。圖／New Balance提供
New Balance品牌大使IU李知恩詮釋SDS系列服飾與網布拼接327鞋款。圖／New Balance提供

New Balance品牌大使IU李知恩透過ONE-TONE色系穿搭散發氣質魅力，讓人不自覺的心動。圖／New Balance提供
New Balance品牌大使IU李知恩透過ONE-TONE色系穿搭散發氣質魅力，讓人不自覺的心動。圖／New Balance提供

韓團NCT 127成員道英演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供
韓團NCT 127成員道英演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供

韓團NCT 127成員泰一演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供
韓團NCT 127成員泰一演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供

韓團NCT 127成員在玹演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供
韓團NCT 127成員在玹演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供

韓團NCT 127成員楷燦演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供
韓團NCT 127成員楷燦演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供

韓團NCT 127成員廷祐演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供
韓團NCT 127成員廷祐演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供

韓團NCT 127成員Johnny演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供
韓團NCT 127成員Johnny演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供

韓團NCT 127成員泰容演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供
韓團NCT 127成員泰容演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供

韓團NCT 127成員Mark演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供
韓團NCT 127成員Mark演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供

PUMA Army Trainer德訓鞋款，3,280元。圖／PUMA提供
PUMA Army Trainer德訓鞋款，3,280元。圖／PUMA提供

New Balance 327鞋，2,980元。圖／New Balance提供
New Balance 327鞋，2,980元。圖／New Balance提供

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