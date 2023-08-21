IU李知恩詮釋鄰家少女 美搭莫蘭迪色造型 清新質感使人秒心動

不想撞衫的好選擇！只在NB 1906 潮流形象店獨賣的SDS (Shanghai Design Studio) 系列服飾釋出新品，以清爽色調的印花短袖上衣、輕薄百搭的襯衫外套，與能適應秋天氣候的棒球外套為主力單品。於是請來品牌大使IU李知恩透過ONE-TONE色系穿搭散發氣質魅力，讓人不自覺的心動。

承襲NB 1906潮流形象店概念，在濃厚復古情懷中，SDS系列服飾融合現代摩登美學與工裝機能，選用童趣的插畫與清的色調作為設計靈感，推出印花短袖上衣。或是以工裝風為設計理念打造襯衫外套，不僅輕薄且具備防水特性，多口袋設計更能應變各種突發狀況。不僅如此，為了新款SDS系列服飾的推出I，New Balance還邀請品牌大使IU穿上新品，以淡藍色的ONE-TONE色調詮釋夏日清新的鄰家少女氛圍，上身穿著NB ATHLETICS的休閒短袖上衣，搭配同色系網布拼接327鞋款，舉手投足間散發青春活力的氣息，使人秒陷入戀愛感。

PUMA呈現TEAM系列服飾，並由品牌大使男團NCT 127演繹一日男友穿搭。圖／PUMA提供

而PUMA也不甘示弱，以美式復古學院風為設計主題，呈現TEAM系列服飾，並由品牌大使男團NCT 127演繹一日男友穿搭。這季TEAM系列以大地色系、經典藍及常春藤綠為主色調，推出圖樣短袖T恤、連帽上衣，胸前刺繡puma sports字樣分別以不同色系撞色呈現，簡約質感帶出自然系男友風格。而NCT 127成員除了詮釋TEAM系列的服飾之外，還配搭了使用純白皮革拼接米色麂皮的PUMA Army Trainer德訓鞋款，透過山形鞋頭設計，拉長腿部比例視覺，無論男、女都適合穿。

New Balance品牌大使IU李知恩詮釋SDS系列服飾與網布拼接327鞋款。圖／New Balance提供

New Balance品牌大使IU李知恩透過ONE-TONE色系穿搭散發氣質魅力，讓人不自覺的心動。圖／New Balance提供

韓團NCT 127成員道英演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供

韓團NCT 127成員泰一演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供

韓團NCT 127成員在玹演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供

韓團NCT 127成員楷燦演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供

韓團NCT 127成員廷祐演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供

韓團NCT 127成員Johnny演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供

韓團NCT 127成員泰容演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供

韓團NCT 127成員Mark演繹TEAM系列服飾。圖／PUMA提供

PUMA Army Trainer德訓鞋款，3,280元。圖／PUMA提供