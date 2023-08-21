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只有2天！星巴克七夕外送情人節套餐 最低76折起

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克針對七夕情人節，推出系列優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。
星巴克針對七夕情人節，推出系列優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。

星巴克宣布8月21、22日連續2天，活動期間全日於外送平台foodomo購買「外送情人節單人套餐」或「外送情人節雙人套餐」，可享優惠價。

「外送情人節單人套餐」含特大杯那堤1杯、岩漿巧克力蛋糕1個，原價240元，優惠價199元，約相當於83折。

「外送情人節雙人套餐」含特大杯那堤2杯、岩漿巧克力蛋糕1個，原價390元，優惠價299元，約相當於76折。

各門市也在8月21、22日連續2天，推出「2杯6折」優惠，活動期間凡於門市購買兩杯大杯（含）以上相同容量、風味、冰熱一致的飲料，即享此優惠。單筆交易最高限購4杯，並限當場一次領取。

雖然「2杯6折」的優惠力度，乍看下似乎不如「買一送一」，但在優惠品項方面，僅排除罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；也就是說，在「買一送一」優惠活動中經常被排除的星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡等，這次是在「2杯6折」優惠範圍內的。

此外，在8月22日情人節當天，於門市單筆消費滿1,314元，即可獲得進口空運玫瑰花一支。數量依門市現場為主，不累贈，贈完為止。但機場管制區內門市及京站二、誠品中山、汐止湖前、基隆新豐、汐止福德、漁人碼頭、淡水雲門微風廣場…等門市，不參與此滿額贈活動。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

咖啡 情人節 外送 星巴克

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