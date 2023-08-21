髒污斷捨離！地板清潔多這一步更乾淨
現代人的生活壓力大，但回到家你有好好的放鬆嗎？明明想要清爽乾淨的人生，但看到家裡大量雜物就產生無力感。幫助超過2,000戶家庭克服囤積的收納達人廖心筠觀察，幾乎所有求助的家庭都有物品過量的問題，儘管知道應該要斷捨離，但總會被「當初買很貴、以後可能用得到、這可以送給誰」的想法阻礙。
達人分享「2分鐘理論」善用科技家電隨手清潔練手感廖心筠建議，如果整理房間不知道從哪裡開始下手，可以先從過期、毀損的物品開始處理，建立斷捨離的手感，後續整理就會越來越順利。更重要的是，做好收納之後也要繼續維持乾淨，建議可以先專注在小區域，打造一塊「淨土」，運用「小花效應」擴散到整個環境。
廖心筠有個收納整理的「2分鐘理論」，就是2分鐘內可以做完的事情一定要馬上處理，例如清洗用過的水杯、掉落地板的碎屑，從小區域慢慢建立成就感。她特別推薦大家善用從清潔到保養都便利、省時的打掃工具Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地吸塵器，可以靈活對應居家環境，幫助民眾隨手清潔，打造乾淨、舒適的空間。
乾濕兩用一機搞定！洗地、吸塵、除螨靠它迎刃而解Dyson首款乾濕全能洗地吸塵器Dyson V12s Detect Slim Submarine™，延續強勁吸力、光學偵測和無纏結科技，這次再加上了全新Submarine™洗地滾筒吸頭，不管是注重居家清潔、追求高效率的族群，還是家中空間有限，想要一機搞定乾濕多種功能，都能靠它輕鬆完成。
全新的「Submarine™洗地滾筒」透過內建馬達轉動高速滾筒，全程使用清水清洗地板，並將髒污刮入獨立污水箱，與一般「濕拖」功能不同，掃拖機器人是一條抹布拖到底，一不小心反而擴大髒污範圍，機器、抹布也容易有異味問題。Dyson乾濕全能洗地吸塵器髒水分離不會重複使用，湯汁液體、碎屑、殘渣都能輕鬆清潔乾淨。
而且啟動洗地模式即停止吸力，避免水氣進入集塵筒或馬達，產生霉菌污染、損傷馬達。再加上Submarine™洗地滾筒結構設計簡單，可輕鬆完全拆開清潔，每次使用後只要清空污水槽、滾輪簡單清洗晾乾即可。
廖心筠建議，吸塵器應該要放在家的中心位置，或是最常需要清潔的地方，方便執行2分鐘原則，順手拿、立刻用、快速清潔、用完歸位，一氣呵成。她也大讚Submarine™洗地滾筒因為採用內建馬達驅動滾筒，使用時相當省力快速，短時間就可以完成很大範圍的清潔，而且打掃時看著機身上的剩餘電力時間顯示，竟然還有種打怪的成就感。
另外，Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地吸塵器機身僅1.5公斤重，不僅方便隨手清潔局部髒污，搭配的多種吸頭配件更可適應居家環境所有空間使用，像是「Fluffy Optic™智慧光學偵測吸頭」精準角度投射的光源讓肉眼難以看見的微塵顯見，可以吸除硬地板上和細縫中的微塵；以及「無纏結錐形吸頭」清理床墊毛髮與灰塵，同時避免長髮纏繞在吸頭上，等於只要一台機器就可以完成很多任務，收納整理也更輕鬆。
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