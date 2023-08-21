髒污斷捨離！地板清潔多這一步更乾淨

現代人的生活壓力大，但回到家你有好好的放鬆嗎？明明想要清爽乾淨的人生，但看到家裡大量雜物就產生無力感。幫助超過2,000戶家庭克服囤積的收納達人廖心筠觀察，幾乎所有求助的家庭都有物品過量的問題，儘管知道應該要斷捨離，但總會被「當初買很貴、以後可能用得到、這可以送給誰」的想法阻礙。

達人分享「2分鐘理論」善用科技家電隨手清潔練手感廖心筠建議，如果整理房間不知道從哪裡開始下手，可以先從過期、毀損的物品開始處理，建立斷捨離的手感，後續整理就會越來越順利。更重要的是，做好收納之後也要繼續維持乾淨，建議可以先專注在小區域，打造一塊「淨土」，運用「小花效應」擴散到整個環境。

廖心筠有個收納整理的「2分鐘理論」，就是2分鐘內可以做完的事情一定要馬上處理，例如清洗用過的水杯、掉落地板的碎屑，從小區域慢慢建立成就感。她特別推薦大家善用從清潔到保養都便利、省時的打掃工具Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地吸塵器，可以靈活對應居家環境，幫助民眾隨手清潔，打造乾淨、舒適的空間。

▲收納達人廖心筠推薦大家使用省時省力的科技家電，短時間可以完成的打掃區域就立刻處理。 圖／Dyson 提供

乾濕兩用一機搞定！洗地、吸塵、除螨靠它迎刃而解Dyson首款乾濕全能洗地吸塵器Dyson V12s Detect Slim Submarine™，延續強勁吸力、光學偵測和無纏結科技，這次再加上了全新Submarine™洗地滾筒吸頭，不管是注重居家清潔、追求高效率的族群，還是家中空間有限，想要一機搞定乾濕多種功能，都能靠它輕鬆完成。

▲Dyson首款乾濕全能洗地吸塵器讓家中空間有限的族群能夠一機解決各種清潔情境。 圖／Dyson 提供

全新的「Submarine™洗地滾筒」透過內建馬達轉動高速滾筒，全程使用清水清洗地板，並將髒污刮入獨立污水箱，與一般「濕拖」功能不同，掃拖機器人是一條抹布拖到底，一不小心反而擴大髒污範圍，機器、抹布也容易有異味問題。Dyson乾濕全能洗地吸塵器髒水分離不會重複使用，湯汁液體、碎屑、殘渣都能輕鬆清潔乾淨。

▲全新的Submarine™洗地滾筒吸頭內置馬達高速轉動滾筒，啟動時持續注入乾淨清水、刮除分離髒污，全程使用清水清洗地板，不會擴大髒污範圍。 圖／Dyson 提供

而且啟動洗地模式即停止吸力，避免水氣進入集塵筒或馬達，產生霉菌污染、損傷馬達。再加上Submarine™洗地滾筒結構設計簡單，可輕鬆完全拆開清潔，每次使用後只要清空污水槽、滾輪簡單清洗晾乾即可。

廖心筠建議，吸塵器應該要放在家的中心位置，或是最常需要清潔的地方，方便執行2分鐘原則，順手拿、立刻用、快速清潔、用完歸位，一氣呵成。她也大讚Submarine™洗地滾筒因為採用內建馬達驅動滾筒，使用時相當省力快速，短時間就可以完成很大範圍的清潔，而且打掃時看著機身上的剩餘電力時間顯示，竟然還有種打怪的成就感。

▲收納達人廖心筠分享，看到LCD螢幕顯示電力剩餘時間，打掃也更有成就感！ 圖／Dyson 提供

另外，Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地吸塵器機身僅1.5公斤重，不僅方便隨手清潔局部髒污，搭配的多種吸頭配件更可適應居家環境所有空間使用，像是「Fluffy Optic™智慧光學偵測吸頭」精準角度投射的光源讓肉眼難以看見的微塵顯見，可以吸除硬地板上和細縫中的微塵；以及「無纏結錐形吸頭」清理床墊毛髮與灰塵，同時避免長髮纏繞在吸頭上，等於只要一台機器就可以完成很多任務，收納整理也更輕鬆。