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洋蔥圈每包5公克可拿50次 華元食品「mini分享包」走新趨勢

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國內食品大廠華元食品最近推出了3種的「mini分享包」分別有洋蔥圈、起司圈和蝦條等不同口味。記者黃寅／攝影
國內食品大廠華元食品最近推出了3種的「mini分享包」分別有洋蔥圈、起司圈和蝦條等不同口味。記者黃寅／攝影

幼稚園、安親班老師，經常用些小零食獎勵學生，加上出門在外，小包食物也方便分享，食品業者看到此一現象，特別調整產線，開發出小包裝的分享包搶市，收到不錯的市場反映。

國內食品大廠華元食品最近推出了3種的「mini分享包」分別有洋蔥圈、起司圈和蝦條等不同口味。董事長郭耀鵬說，零食帶來享受，深受大家喜愛，但是家長仍擔心小孩吃太多，所以他們開始研發小包裝的零食。

因為是小包裝，每包僅5公克，但因內容物卻有50幾個，可以拿約50次，既滿足了想吃的慾望，又不會吃太多，造成負擔。而且，父母為了小朋友健康，一般不會讓小孩吃油炸的，因此，分享包裡的洋蔥圈、起司圈和蝦條都是用鹽媒介加熱膨發，並不油炸，也就沒有顧慮。

郭耀鵬說，為了生產這樣小包裝的食品，公司研發人員開了多次會並做市場調查，限定每包僅5公克，十分方便分享。不管是課堂上老師獎勵學生、遊覽車上分享給同伴都很方便，甚至一時不想吃，還可揣進口袋，便於攜帶，或是再分享給下一人。也不會經常因為拆開一大包沒吃完，擔憂食品會變質。

另還有一種吃法，就是加入玉米濃湯、牛奶、豆漿也會有不同風味。

華元食品說，小包裝在國外已有這樣的新趨勢，透過分享的概念，雖是小包裝，但今年推出以來受消費者歡迎，銷量反而比一般食品包裝來得大。

「mini分享包」每包僅5公克，但因內容物卻有50幾個，可以拿約50次。記者黃寅／攝影
「mini分享包」每包僅5公克，但因內容物卻有50幾個，可以拿約50次。記者黃寅／攝影
國內食品大廠華元食品最近推出了3種的「mini分享包」分別有洋蔥圈和蝦條等不同口味。記者黃寅／攝影
國內食品大廠華元食品最近推出了3種的「mini分享包」分別有洋蔥圈和蝦條等不同口味。記者黃寅／攝影

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