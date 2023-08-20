歡慶迪士尼100年 用最愛的角色故事守護愛情、許下承諾

今年是全球超人氣的迪士尼歡慶100周年，也是2010年開始取得日本迪士尼授權的珠寶品牌K.UNO進駐台灣4周年，為紀念這歡慶時刻，品牌推出全新美女與野獸、仙度瑞拉、魔髮奇緣三款全新公主系列鑽戒，以及愛麗絲夢遊仙境系列時尚彩寶和配鑽總和多達1克拉的美女與野獸系列腕表。台灣婚戒品牌亞立詩（ALUXE）最熱銷的迪士尼婚嫁系列，也以經典的米奇米妮為主角，推出全新「百年好合」4款鑽戒與3組對戒，守護幸福童話、迎接下一個百年。

K.UNO迪士尼100周年新品The Garden系列Alice in Wonderland，16萬3,000元。圖／K.UNO提供

K.UNO迪士尼100周年新品BEAUTY AND THE BEAST珠寶表，48萬2,000元。圖／K.UNO提供

K.UNO全新Brilliant Romance迪士尼公主系列珠寶，貝兒款座台設計靈感來自經典動畫《美女與野獸》宴會舞廳的裝飾，鑲嵌約1克拉圓形車工鑽石，座台內側裝飾象徵著永恆之愛與奇蹟的魔法玫瑰圖案；仙度瑞拉款側面裝飾靈感來自迪士尼城堡，座台內側點綴玻璃鞋圖案，滿滿公主感；以《魔髮奇緣》主角樂佩的頭冠為靈感的樂佩款，鑲嵌梨型車工鑽石，座台內側點綴太陽國徽，重現樂佩樂觀、善良的特質。除了既有的款式，K.UNO也接受免費預約，由日籍設計師為新人訂製專屬的迪士尼婚戒。

ALUXE亞立詩全新迪士尼100週年婚戒系列D100內鑲紫水晶細節。圖／亞立詩提供