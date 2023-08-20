歡慶迪士尼100年 用最愛的角色故事守護愛情、許下承諾
今年是全球超人氣的迪士尼歡慶100周年，也是2010年開始取得日本迪士尼授權的珠寶品牌K.UNO進駐台灣4周年，為紀念這歡慶時刻，品牌推出全新美女與野獸、仙度瑞拉、魔髮奇緣三款全新公主系列鑽戒，以及愛麗絲夢遊仙境系列時尚彩寶和配鑽總和多達1克拉的美女與野獸系列腕表。台灣婚戒品牌亞立詩（ALUXE）最熱銷的迪士尼婚嫁系列，也以經典的米奇米妮為主角，推出全新「百年好合」4款鑽戒與3組對戒，守護幸福童話、迎接下一個百年。
K.UNO全新Brilliant Romance迪士尼公主系列珠寶，貝兒款座台設計靈感來自經典動畫《美女與野獸》宴會舞廳的裝飾，鑲嵌約1克拉圓形車工鑽石，座台內側裝飾象徵著永恆之愛與奇蹟的魔法玫瑰圖案；仙度瑞拉款側面裝飾靈感來自迪士尼城堡，座台內側點綴玻璃鞋圖案，滿滿公主感；以《魔髮奇緣》主角樂佩的頭冠為靈感的樂佩款，鑲嵌梨型車工鑽石，座台內側點綴太陽國徽，重現樂佩樂觀、善良的特質。除了既有的款式，K.UNO也接受免費預約，由日籍設計師為新人訂製專屬的迪士尼婚戒。
亞立詩的迪士尼100週年的限量經典婚嫁系列，求婚鑽戒均鑲嵌兩顆紫水晶刻出100的符號。百合祝福Lily Dreams以象徵著百年好合的百合花為戒台造型，和兩側配鑽構成幸福盛開的意象，並將米奇圖案藏在戒台底部；以百年好合的「合」為靈感的合Become one系列三個戒指疊放一起即能看見隱藏的中文字；好My Best Love的對戒靠在一起時，則會出現「好」字，左右的米奇互相倚靠、彼此扶持；百年愛戀Be together的對戒靠在一起時，兩顆心完美結合，女戒中間的小米奇完整的依靠在男戒V型切面中，象徵相守一生的承諾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言