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歡慶迪士尼100年 用最愛的角色故事守護愛情、許下承諾

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
K.UNO迪士尼100周年新品Brilliant Romance系列Belle求婚鑽戒，57萬6,000元。圖／K.UNO提供
K.UNO迪士尼100周年新品Brilliant Romance系列Belle求婚鑽戒，57萬6,000元。圖／K.UNO提供

今年是全球超人氣的迪士尼歡慶100周年，也是2010年開始取得日本迪士尼授權的珠寶品牌K.UNO進駐台灣4周年，為紀念這歡慶時刻，品牌推出全新美女與野獸、仙度瑞拉、魔髮奇緣三款全新公主系列鑽戒，以及愛麗絲夢遊仙境系列時尚彩寶和配鑽總和多達1克拉的美女與野獸系列腕表。台灣婚戒品牌亞立詩（ALUXE）最熱銷的迪士尼婚嫁系列，也以經典的米奇米妮為主角，推出全新「百年好合」4款鑽戒與3組對戒，守護幸福童話、迎接下一個百年。

K.UNO迪士尼100周年新品The Garden系列Alice in Wonderland，16萬3,000元。圖／K.UNO提供
K.UNO迪士尼100周年新品The Garden系列Alice in Wonderland，16萬3,000元。圖／K.UNO提供

K.UNO迪士尼100周年新品BEAUTY AND THE BEAST珠寶表，48萬2,000元。圖／K.UNO提供
K.UNO迪士尼100周年新品BEAUTY AND THE BEAST珠寶表，48萬2,000元。圖／K.UNO提供

K.UNO全新Brilliant Romance迪士尼公主系列珠寶，貝兒款座台設計靈感來自經典動畫《美女與野獸》宴會舞廳的裝飾，鑲嵌約1克拉圓形車工鑽石，座台內側裝飾象徵著永恆之愛與奇蹟的魔法玫瑰圖案；仙度瑞拉款側面裝飾靈感來自迪士尼城堡，座台內側點綴玻璃鞋圖案，滿滿公主感；以《魔髮奇緣》主角樂佩的頭冠為靈感的樂佩款，鑲嵌梨型車工鑽石，座台內側點綴太陽國徽，重現樂佩樂觀、善良的特質。除了既有的款式，K.UNO也接受免費預約，由日籍設計師為新人訂製專屬的迪士尼婚戒。

ALUXE亞立詩全新迪士尼100週年婚戒系列D100內鑲紫水晶細節。圖／亞立詩提供
ALUXE亞立詩全新迪士尼100週年婚戒系列D100內鑲紫水晶細節。圖／亞立詩提供

亞立詩的迪士尼100週年的限量經典婚嫁系列，求婚鑽戒均鑲嵌兩顆紫水晶刻出100的符號。百合祝福Lily Dreams以象徵著百年好合的百合花為戒台造型，和兩側配鑽構成幸福盛開的意象，並將米奇圖案藏在戒台底部；以百年好合的「合」為靈感的合Become one系列三個戒指疊放一起即能看見隱藏的中文字；好My Best Love的對戒靠在一起時，則會出現「好」字，左右的米奇互相倚靠、彼此扶持；百年愛戀Be together的對戒靠在一起時，兩顆心完美結合，女戒中間的小米奇完整的依靠在男戒V型切面中，象徵相守一生的承諾。

ALUXE亞立詩全新迪士尼100週年婚戒系列，合Become one婚嫁系列18K金結婚女戒，28,800元。圖／亞立詩提供
ALUXE亞立詩全新迪士尼100週年婚戒系列，合Become one婚嫁系列18K金結婚女戒，28,800元。圖／亞立詩提供
ALUXE亞立詩全新迪士尼100週年婚戒系列合Become one婚嫁系列，18K金結婚男戒，34,800元。圖／亞立詩提供
ALUXE亞立詩全新迪士尼100週年婚戒系列合Become one婚嫁系列，18K金結婚男戒，34,800元。圖／亞立詩提供
ALUXE亞立詩全新迪士尼100週年婚戒系列百年愛戀Be together婚嫁系列，18K金結婚男戒，26,600元。圖／亞立詩提供
ALUXE亞立詩全新迪士尼100週年婚戒系列百年愛戀Be together婚嫁系列，18K金結婚男戒，26,600元。圖／亞立詩提供
ALUXE亞立詩全新迪士尼100週年婚戒系列百合祝福Lily Dreams婚嫁系列，18K金求婚鑽戒，32,200元，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
ALUXE亞立詩全新迪士尼100週年婚戒系列百合祝福Lily Dreams婚嫁系列，18K金求婚鑽戒，32,200元，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
K.UNO迪士尼100周年新品Brilliant Romance系列Cinderella求婚鑽戒，34萬5,000元。圖／K.UNO提供
K.UNO迪士尼100周年新品Brilliant Romance系列Cinderella求婚鑽戒，34萬5,000元。圖／K.UNO提供
ALUXE亞立詩全新迪士尼100週年婚戒系列，好My Best Love婚嫁系列18K金求婚鑽戒，29,800元， 主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
ALUXE亞立詩全新迪士尼100週年婚戒系列，好My Best Love婚嫁系列18K金求婚鑽戒，29,800元， 主鑽價格另計。圖／亞立詩提供

迪士尼 米奇 鑽石 珠寶 戒指

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