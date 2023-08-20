來自加拿大的滋味！欣葉7款「北極參料理」限時登場

「海參」一直是台菜料理中的熱門食材。欣葉國際餐飲集結旗下欣葉台菜、鐘菜與欣葉小聚等3個品牌，以加拿大東岸海域的「野生北極參」入饌，推出北極紅參涼拌時蔬、北極紅參鑲海鮮茸、雙椒辣炒北極紅參等7款不同料理，分批帶來多樣的風味變化。

加拿大擁有全世界最長海岸線，境內也遍佈淡水湖泊，孕育了160 餘種的魚類及海鮮，潔淨冷水域培育出優質的海鮮產品。本次選用的「加拿大北極參」，野生生長在寒冷的純淨海域，相較於坊間海參肉厚肥軟的口感，加拿大北極參的肉質在軟嫩中略帶脆度，呈現出不同的風味與特色。主廚調理之前，也需耗時4天，依步驟泡發、處理內臟、清洗，並以蔥、薑、酒等佐料煨出味道。

欣葉本次的野生北極參料理，依時段分批推出不同菜色。也因加拿大北極參的食材特色與純淨滋味，讓料理衍生出更多手法變化，同時也能顯現主廚以其他食材賦味的技巧。例如即日起至10月22日所推出的菜色中，「北極紅參涼拌時蔬」即是將北極參以涼拌手法呈現，每份480元。另外同時段還有福菜醬悶北極紅參、頂湯鮮燒北極紅參、北極紅參剝皮辣椒雞等菜色。