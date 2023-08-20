快訊

大陸又一大型地產商暴雷 SOHO中國欠稅87億元

北宜公路真實版山道猴子！逆向迎面撞3傷「人車噴飛畫面曝光」

為「副手」一事向李佳芬道歉 郭台銘嘆媒體各種捕風捉影

來自加拿大的滋味！欣葉7款「北極參料理」限時登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
雙椒辣炒北極紅參，480元。圖／欣葉提供
雙椒辣炒北極紅參，480元。圖／欣葉提供

「海參」一直是台菜料理中的熱門食材。欣葉國際餐飲集結旗下欣葉台菜、鐘菜與欣葉小聚等3個品牌，以加拿大東岸海域的「野生北極參」入饌，推出北極紅參涼拌時蔬、北極紅參鑲海鮮茸、雙椒辣炒北極紅參等7款不同料理，分批帶來多樣的風味變化。

加拿大擁有全世界最長海岸線，境內也遍佈淡水湖泊，孕育了160 餘種的魚類及海鮮，潔淨冷水域培育出優質的海鮮產品。本次選用的「加拿大北極參」，野生生長在寒冷的純淨海域，相較於坊間海參肉厚肥軟的口感，加拿大北極參的肉質在軟嫩中略帶脆度，呈現出不同的風味與特色。主廚調理之前，也需耗時4天，依步驟泡發、處理內臟、清洗，並以蔥、薑、酒等佐料煨出味道。

欣葉本次的野生北極參料理，依時段分批推出不同菜色。也因加拿大北極參的食材特色與純淨滋味，讓料理衍生出更多手法變化，同時也能顯現主廚以其他食材賦味的技巧。例如即日起至10月22日所推出的菜色中，「北極紅參涼拌時蔬」即是將北極參以涼拌手法呈現，每份480元。另外同時段還有福菜醬悶北極紅參、頂湯鮮燒北極紅參、北極紅參剝皮辣椒雞等菜色。

10月23日至12月31日期間，則是提供有北極紅參燉燒白菜、雙椒辣炒北極紅參、北極紅參鑲海鮮茸、北極紅參剝皮辣椒雞等菜色。其中「北極紅參燉燒白菜」每份280元、「雙椒辣炒北極紅參」每份480元。「北極紅參剝皮辣椒雞」每盅180元，每鍋1,500元。

北極紅參剝皮辣椒雞，每鍋1,500元。圖／欣葉提供
北極紅參剝皮辣椒雞，每鍋1,500元。圖／欣葉提供
北極紅參涼拌時蔬，480元。圖／欣葉提供
北極紅參涼拌時蔬，480元。圖／欣葉提供
北極紅參鑲海鮮茸。圖／欣葉提供
北極紅參鑲海鮮茸。圖／欣葉提供

北極 加拿大

延伸閱讀

北京限制陸客到加拿大觀光的原因曝光

全新金氏世界紀錄！Volkswagen ID.4只需充電18次即可穿越加拿大

加拿大男籃史上最強陣容 有望成世界盃大黑馬

野火燒向北極圈 加拿大西北地區進入緊急狀態

相關新聞

來自加拿大的滋味！欣葉7款「北極參料理」限時登場

「海參」一直是台菜料理中的熱門食材。欣葉國際餐飲集結旗下欣葉台菜、鐘菜與欣葉小聚等3個品牌，以加拿大東岸海域的「野生北極...

WAT雞尾酒入餡 今秋最潮流心月餅限量登場

全台最潮雞尾酒WAT，再度與糕點界的模範生金格，攜手推出2023中秋節限定禮盒「WATx金格月宮醉流心寶盒聯名禮盒」（售...

最大獎「2人免費吃15次」！貳樓15周年慶會員人人有獎

人氣早午餐名店貳樓喜迎15周年，除推出白肉和蔬食占比提高到總體近七成的15周年全新菜單，貳樓全新官方LINE 會員「里勞...

喫茶小舖免加盟金權利金 要當年輕人堅強後盾

手搖飲料喫茶小舖宣布，不向加盟者收取加盟金、權利金等，僅需裝潢及大小設備費用，即可踏上創業之路，喫茶小舖表示，希望用品牌...

七夕送上甜蜜禮 讓愛相隨日常陪伴

本週二就是七夕情人節了，來自丹麥的Pandora今年特別獻上全新以「七夕星月相隨系列」為主題的系列珠寶，將代表牛郎的月亮...

植物系「抹茶丸子」不只可愛還好拍？圓滾滾的波波草景點在這裡！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「波波草景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP6波波草景點排行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦