WAT雞尾酒入餡 今秋最潮流心月餅限量登場

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聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「WAT x 金格月宮醉流心寶盒聯名禮盒」售價799元。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「WAT x 金格月宮醉流心寶盒聯名禮盒」售價799元。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

全台最潮雞尾酒WAT，再度與糕點界的模範生金格，攜手推出2023中秋節限定禮盒「WATx金格月宮醉流心寶盒聯名禮盒」（售價799元），另有「WAT月宮醉好月圓三入提盒」（售價599元）限量販售。前者即日起至9月8日進行預購，並於9月9日起可至WAT實體直營門市（信義店、赤峰店）取貨及購買。後者即日起全省全家便利商店限量預購中。

「WATx金格月宮醉流心寶盒聯名禮盒」內含「雙果醉留心雞尾酒VOL：12%」1入、「文旦接骨木花雞尾酒VOL：15%」1入、「金萱檸檬香柚流心雞尾酒月餅」2入 、「雙果醉流心雞尾酒月餅」1入、「格芙蕾法式薄餅巧克力」2入、「格芙蕾法式薄餅-紅烏龍」2入。

「WAT月宮醉好月圓三入提盒」內含「雙果醉留心雞尾酒VOL：12%」1入、「文旦接骨木花雞尾酒VOL：15%」1入、「冬瓜蜜高球雞尾酒VOL：11.5%)」1入。

「金萱檸檬香柚流心雞尾酒月餅」一切開，清淡的酒香流心緩緩流出，百香果及芒果的果香堆疊出香甜的滋味，每一口都是驚喜。而「金萱檸檬香柚流心雞尾酒月餅」以柚子清爽的濕潤流心，加上台灣柚子丁，清甜微酸流心的滋味滑入唇齒舌尖，相當應景。「格芙蕾法式薄餅」結合東西方烘焙精髓，融匯法式糕點的精髓並融入和菓子的優點，帶來獨特的滋味。

「雙果醉留心雞尾酒」是今年2023中秋節限定的特調，內含琴酒、百香果、芒果、茉莉花、接骨木花、 伯爵茶、白酒醋，百香果和芒果的酸甜，與琴酒、茉莉花的芳香一同於口中綻放，伯爵茶帶來舒適韻味，白酒醋則點綴一絲微妙香氣，活潑且順口。

「文旦接骨木花雞尾酒」為WAT經典款，運用台灣特色水果，也是每年中秋節必吃的文旦，優雅白花與酸甜果香交織，沁香風味細緻，每一口幸福都在嘴裡回味無窮。「冬瓜蜜高球雞尾酒」將冬瓜與桂花的軟糯融入威士忌，添加氣泡帶出清爽口感，蘊含層層回憶的台式甜蜜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「WAT月宮醉好月圓三入提盒」售價599元。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「WAT月宮醉好月圓三入提盒」售價599元。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
WAT今年中秋推出「WAT x 金格月宮醉流心寶盒聯名禮盒」（右）與「WAT月宮醉好月圓三入提盒」。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
WAT今年中秋推出「WAT x 金格月宮醉流心寶盒聯名禮盒」（右）與「WAT月宮醉好月圓三入提盒」。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

中秋節 月餅 文旦

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