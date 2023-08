七夕送上甜蜜禮 讓愛相隨日常陪伴

本週二就是七夕情人節了,來自丹麥的Pandora今年特別獻上全新以「七夕星月相隨系列」為主題的系列珠寶,將代表牛郎的月亮與象徵織女的星星融入設計,透過適合日常穿戴的手環、項鍊、戒指將七夕的愛情傳奇帶進日常生活;Pandora並邀請影片創作者Rice and Shine 的周筠跟金該(Dzingai Giulio Machingawuta),一同拍攝 七夕情人節系列形象照,分享他們在平凡日常中的愛情點滴。

台灣輕珠寶設計師品牌OLIVIA YAO JEWELLERY則針對七夕推出全新Love Myself主題K金系列新品,將堅實的18K金材質融入浪漫,搭配本次嚴選的藍寶石、鑽石、海水藍寶、粉紅碧璽,以珍貴的材質提醒配戴者珠寶不僅是華麗的飾品,更是一種寵愛自己身心靈的方式。即日起至8月22日七夕情人節期間,更於官網限定推出獨家優惠,凡選購指定選品享93折優惠,並贈送專屬字母吊墜;官網獨賣心型母貝純銀手鍊還享8折優惠價,僅2,800元。