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七夕送上甜蜜禮 讓愛相隨日常陪伴
本週二就是七夕情人節了，來自丹麥的Pandora今年特別獻上全新以「七夕星月相隨系列」為主題的系列珠寶，將代表牛郎的月亮與象徵織女的星星融入設計，透過適合日常穿戴的手環、項鍊、戒指將七夕的愛情傳奇帶進日常生活；Pandora並邀請影片創作者Rice and Shine 的周筠跟金該（Dzingai Giulio Machingawuta），一同拍攝 七夕情人節系列形象照，分享他們在平凡日常中的愛情點滴。
台灣輕珠寶設計師品牌OLIVIA YAO JEWELLERY則針對七夕推出全新Love Myself主題K金系列新品，將堅實的18K金材質融入浪漫，搭配本次嚴選的藍寶石、鑽石、海水藍寶、粉紅碧璽，以珍貴的材質提醒配戴者珠寶不僅是華麗的飾品，更是一種寵愛自己身心靈的方式。即日起至8月22日七夕情人節期間，更於官網限定推出獨家優惠，凡選購指定選品享93折優惠，並贈送專屬字母吊墜；官網獨賣心型母貝純銀手鍊還享8折優惠價，僅2,800元。
法國精品髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）今年則是首度推出男士系列Mr Alexandre，涵蓋髮箍、髮夾、髮束、扁梳。與女性的髮飾同樣以極輕與高延展度的醋酸纖維高級素材，並特別選用低調百搭的黑色，與時髦華麗的石紋、鈦晶、杉木紋理，搭配灰、棕、黃、紅色調，讓長髮潮男在炎炎夏日也能維持帥氣。中性低調髮飾不僅能兩人一起共用，可以隨身攜帶的扁梳更是一種寄託情意的陪伴，是獻給新世代情人的甜蜜。
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