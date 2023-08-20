快訊

睡姿不良腰痠背痛？研究告訴你仰睡、臥睡哪一種好

圖／網購取貨超傻眼！賣家竟「無包裝」直送 還講2句話讓他心寒

可降低患糖尿病風險近6成 最新研究顯示跟吃對早餐時間有關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七夕送上甜蜜禮 讓愛相隨日常陪伴

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
OLIVIA YAO JEWELLERY 18K鍊結愛心碧璽戒指 ，21,180元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY 18K鍊結愛心碧璽戒指 ，21,180元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供

本週二就是七夕情人節了，來自丹麥的Pandora今年特別獻上全新以「七夕星月相隨系列」為主題的系列珠寶，將代表牛郎的月亮與象徵織女的星星融入設計，透過適合日常穿戴的手環、項鍊、戒指將七夕的愛情傳奇帶進日常生活；Pandora並邀請影片創作者Rice and Shine 的周筠跟金該（Dzingai Giulio Machingawuta），一同拍攝 七夕情人節系列形象照，分享他們在平凡日常中的愛情點滴。

台灣輕珠寶設計師品牌OLIVIA YAO JEWELLERY則針對七夕推出全新Love Myself主題K金系列新品，將堅實的18K金材質融入浪漫，搭配本次嚴選的藍寶石、鑽石、海水藍寶、粉紅碧璽，以珍貴的材質提醒配戴者珠寶不僅是華麗的飾品，更是一種寵愛自己身心靈的方式。即日起至8月22日七夕情人節期間，更於官網限定推出獨家優惠，凡選購指定選品享93折優惠，並贈送專屬字母吊墜；官網獨賣心型母貝純銀手鍊還享8折優惠價，僅2,800元。

法國精品髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）今年則是首度推出男士系列Mr Alexandre，涵蓋髮箍、髮夾、髮束、扁梳。與女性的髮飾同樣以極輕與高延展度的醋酸纖維高級素材，並特別選用低調百搭的黑色，與時髦華麗的石紋、鈦晶、杉木紋理，搭配灰、棕、黃、紅色調，讓長髮潮男在炎炎夏日也能維持帥氣。中性低調髮飾不僅能兩人一起共用，可以隨身攜帶的扁梳更是一種寄託情意的陪伴，是獻給新世代情人的甜蜜。

Pandora七夕星月相隨系列璀璨新月吊墜項鍊，3,280元；璀璨星星串飾，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora七夕星月相隨系列璀璨新月吊墜項鍊，3,280元；璀璨星星串飾，2,880元。圖／Pandora提供
OLIVIA YAO JEWELLERY 18K古典香水瓶海藍寶項鍊，21,900元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY 18K古典香水瓶海藍寶項鍊，21,900元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
Pandora七夕星月相隨系列璀璨新月開圈手環元，3,980元；璀璨星星開圈手環，3,680元。圖／Pandora提供
Pandora七夕星月相隨系列璀璨新月開圈手環元，3,980元；璀璨星星開圈手環，3,680元。圖／Pandora提供
影片創作者Rice and Shine的周筠跟金該一同演繹Pandora Signature系列飾品。圖／Pandora提供
影片創作者Rice and Shine的周筠跟金該一同演繹Pandora Signature系列飾品。圖／Pandora提供
Alexandre de Paris簡約19齒梳髮箍 ，杉木紅色款，5,000元。圖／台灣八木通商提供
Alexandre de Paris簡約19齒梳髮箍 ，杉木紅色款，5,000元。圖／台灣八木通商提供
Pandora璀璨星月針式耳環，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora璀璨星月針式耳環，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora邀請影片創作者Rice and Shine的周筠跟金該，一同拍攝七夕情人節形象照。圖／Pandora提供
Pandora邀請影片創作者Rice and Shine的周筠跟金該，一同拍攝七夕情人節形象照。圖／Pandora提供
Alexandre de Paris簡約紳仕夾半圓鈦晶黃款，3,300元。圖／台灣八木通商提供
Alexandre de Paris簡約紳仕夾半圓鈦晶黃款，3,300元。圖／台灣八木通商提供
OLIVIA YAO JEWELLERY 18K細緻方鑽雙層珠手鍊繼項鍊，13,600元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY 18K細緻方鑽雙層珠手鍊繼項鍊，13,600元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
Pandora 2023年七夕情人節，曜黑寶石戒指，2,880元；璀璨星月戒指，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora 2023年七夕情人節，曜黑寶石戒指，2,880元；璀璨星月戒指，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora邀請影片創作者Rice and Shine的周筠跟金該，一同拍攝七夕情人節形象照。圖／Pandora提供
Pandora邀請影片創作者Rice and Shine的周筠跟金該，一同拍攝七夕情人節形象照。圖／Pandora提供
Pandora 2023年七夕情人節獻上全新七夕星月相隨系列。圖／Pandora提供
Pandora 2023年七夕情人節獻上全新七夕星月相隨系列。圖／Pandora提供
（由左至右）Alexandre de Paris紳士隨身扁梳黑色款與杉木紅款，各2,300元。圖／台灣八木通商提供
（由左至右）Alexandre de Paris紳士隨身扁梳黑色款與杉木紅款，各2,300元。圖／台灣八木通商提供
OLIVIA YAO JEWELLERY 18K橢圓藍寶雙層珠手鍊，20,900元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY 18K橢圓藍寶雙層珠手鍊，20,900元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
Alexandre de Paris U型9齒梳髮箍，提供鈦晶黃、黑色、杉木紅等選擇，各5,000元。圖／台灣八木通商提供
Alexandre de Paris U型9齒梳髮箍，提供鈦晶黃、黑色、杉木紅等選擇，各5,000元。圖／台灣八木通商提供

七夕 情人節 珠寶

延伸閱讀

台南海安、國華友愛商圈迎七夕 愈夜愈熱鬧！

淺水灣80米夢幻追光海岸步道 七夕情人夢許承諾抽鑽戒

影／七夕煙火照亮基隆夜空 逾萬人擠爆觀賞

七夕拼浪漫！Jo Malone、Byredo都送精緻花禮超吸睛

相關新聞

喫茶小舖免加盟金權利金 要當年輕人堅強後盾

手搖飲料喫茶小舖宣布，不向加盟者收取加盟金、權利金等，僅需裝潢及大小設備費用，即可踏上創業之路，喫茶小舖表示，希望用品牌...

七夕送上甜蜜禮 讓愛相隨日常陪伴

本週二就是七夕情人節了，來自丹麥的Pandora今年特別獻上全新以「七夕星月相隨系列」為主題的系列珠寶，將代表牛郎的月亮...

植物系「抹茶丸子」不只可愛還好拍？圓滾滾的波波草景點在這裡！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「波波草景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP6波波草景點排行。

中元採購！全聯「小時達」最高34.4%回饋 Uber Eats、foodpanda滿額9折

線上、線下堅持同價的「小時達」，是許多習慣使用外送服務民眾購買生鮮雜貨的最佳選擇。全聯衝刺中原買氣，針對中元期間需求量最...

「小熊維尼」森林夥伴全到齊！康寧餐具53折限時開賣

康寧餐具推出日本銷售排行第一，2023年度萌翻新品「小熊維尼─森林假期」系列餐盤，除小豬、跳跳虎、屹耳等，還首次加入更多...

七夕拼浪漫！Jo Malone、Byredo都送精緻花禮超吸睛

七夕將至，還沒想到要買什麼禮物嗎？各種香氛是不出錯的好選擇，搶攻浪漫商機，Jo Malone London推出消費滿額，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦