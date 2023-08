天籟佐法式美饌！卡地亞頂級珠寶晚宴 閃耀漫遊仲夏夜

身為法國高級珠寶的先鋒與領路人,卡地亞(Cartier)繼發表「Makers of Style頂級珠寶」後,本周五(18日)晚間再度邀請米其林三星主廚自法國來台督軍、波蘭天籟美聲獻藝,打造了一場「漫遊仲夏夜Mid-summer Wander in Markers of Style」頂級珠寶晚宴,席間不僅有明星名流如陳庭妮、關穎、李銘順、雷嘉汭出席,更有國際編舞家許芳宜特別設計舞作,化珠寶風華於無形、別開生面。

晚宴的出席名人中,近日演出《八尺門的辯護人》的影帝李銘順、新生代女演員雷嘉汭是星光中的熱門亮點。二度在台與卡地亞合作的李銘順表示,能跟卡地亞這麼高雅的品牌合作,是非常開心的事,而他手上則配戴一款Cartier Rencontre De Pantheres美洲豹鑽表,在手腕轉動間自然擺盪,輕巧閃耀。

李銘順同時對雷嘉汭讚譽有加,恭喜她在戲劇中的傑出表演,而一身粉色洋裝造型、首度參加卡地亞活動的雷嘉汭則直呼,「心情很緊張、但也很榮幸」。由於自陳私底下的個性也比較俐落,雷嘉汭並特別欣賞身上的Reflection de Cartier系列鑽石項鍊俐落、典雅又帥氣。這款珠寶以白金打造,鑲嵌2顆共重0.36克拉的公主式切割鑽石、92顆圓形明亮式切割鑽石與215顆長方梯形切割鑽石,呈現卡地亞經典的幾何風珠寶設計手法。

日前才配戴近5億藍鑽出席卡地亞頂級珠寶展的陳庭妮,則配戴了一條全明星最高單價、7,500萬元的Ocelle蛋白石祖母綠項鍊/胸針,並幻想自己是「來自寶萊塢的公主」。該項鍊使用尚比亞產祖母綠和澳大利亞產礫面蛋白石的大膽撞色組合,更受陳庭妮高度讚揚,同時她更暖心表示,謝謝卡地亞長久的陪伴,陶冶了她對高級珠寶的視野。

一襲桃紅色洋裝的楊謹華則大方展示性感身形,尤其手上以白K金鑲嵌425顆總重約9.68克拉鑽石的Eventail Decor頂級珠寶腕表與Edone鑽石項鍊都具有飄逸氣質,讓楊謹華直稱配戴舒適、很有「空氣感」;一身黑色西(勁)裝的王柏傑,則讓人自然將目光焦點集中在西裝領片上的Ocelle胸針與Santos手表,由於王柏傑原已擁有相同款式,更讓他對手上的鏤空款一見傾心、讚不絕口。

而當賓客魚貫入座之後,波蘭歌劇假聲男高音歌手Jakub Józef Orliński如天籟的美聲首先為晚宴揭開了序幕。Jakub Józef Orliński並曾在大都會歌劇院、皇家歌劇院等多個劇院演出,並曾獲「留聲機古典音樂獎」、「國際歌劇獎和國際古典音樂獎」等獎項肯定;晚宴的餐點則由法國米其林三星主廚Pascal Barbot抵台掌廚,將本次頂級珠寶中「Flora & Fauna」的主題融入菜色。國際知名編舞家許芳宜更為了晚宴以「Architecture & Purity」設計了一套僅此一夜限定的舞作,嘗試以編舞家的視角,將卡地亞珠寶作品轉譯為動態舞作。

晚宴壓軸最後更由Cartier的頂級珠寶展演推向高潮,透過模特兒身上配戴珠寶的璀璨光芒,讓人重新近距離欣賞本次Markers of Style頂級珠寶的四大主軸:「文化交流與融合」、「動物與植物」、「幾何造型與色彩對比」、「精巧結構與簡約線條」,也為所有的晚宴VVIP賓客,留下一趟藝術氣息鮮明的仲夏夜回憶,詩意壯闊、如夢似幻。