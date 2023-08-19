快訊

證實見謝典林談合作郭台銘選2024 柯文哲堅定吐「1理由」：不可能

長條雷雨帶靠近台灣！10縣市發布豪雨特報 恐影響至晚間

46%國人不支持民進黨繼續執政 朱立倫「24字箴言」揭勝選契機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天籟佐法式美饌！卡地亞頂級珠寶晚宴 閃耀漫遊仲夏夜

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
（由左至右）李銘忠、劉冠廷、關穎、陳庭妮、李銘順、楊謹華、王柏傑與雷嘉汭，皆出席了卡地亞頂級珠寶晚宴。圖／卡地亞提供
（由左至右）李銘忠、劉冠廷、關穎、陳庭妮、李銘順、楊謹華、王柏傑與雷嘉汭，皆出席了卡地亞頂級珠寶晚宴。圖／卡地亞提供

身為法國高級珠寶的先鋒與領路人，卡地亞（Cartier）繼發表「Makers of Style頂級珠寶」後，本周五（18日）晚間再度邀請米其林三星主廚自法國來台督軍、波蘭天籟美聲獻藝，打造了一場「漫遊仲夏夜Mid-summer Wander in Markers of Style」頂級珠寶晚宴，席間不僅有明星名流如陳庭妮、關穎、李銘順、雷嘉汭出席，更有國際編舞家許芳宜特別設計舞作，化珠寶風華於無形、別開生面。

晚宴的出席名人中，近日演出《八尺門的辯護人》的影帝李銘順、新生代女演員雷嘉汭是星光中的熱門亮點。二度在台與卡地亞合作的李銘順表示，能跟卡地亞這麼高雅的品牌合作，是非常開心的事，而他手上則配戴一款Cartier Rencontre De Pantheres美洲豹鑽表，在手腕轉動間自然擺盪，輕巧閃耀。

李銘順同時對雷嘉汭讚譽有加，恭喜她在戲劇中的傑出表演，而一身粉色洋裝造型、首度參加卡地亞活動的雷嘉汭則直呼，「心情很緊張、但也很榮幸」。由於自陳私底下的個性也比較俐落，雷嘉汭並特別欣賞身上的Reflection de Cartier系列鑽石項鍊俐落、典雅又帥氣。這款珠寶以白金打造，鑲嵌2顆共重0.36克拉的公主式切割鑽石、92顆圓形明亮式切割鑽石與215顆長方梯形切割鑽石，呈現卡地亞經典的幾何風珠寶設計手法。

日前才配戴近5億藍鑽出席卡地亞頂級珠寶展的陳庭妮，則配戴了一條全明星最高單價、7,500萬元的Ocelle蛋白石祖母綠項鍊/胸針，並幻想自己是「來自寶萊塢的公主」。該項鍊使用尚比亞產祖母綠和澳大利亞產礫面蛋白石的大膽撞色組合，更受陳庭妮高度讚揚，同時她更暖心表示，謝謝卡地亞長久的陪伴，陶冶了她對高級珠寶的視野。

一襲桃紅色洋裝的楊謹華則大方展示性感身形，尤其手上以白K金鑲嵌425顆總重約9.68克拉鑽石的Eventail Decor頂級珠寶腕表與Edone鑽石項鍊都具有飄逸氣質，讓楊謹華直稱配戴舒適、很有「空氣感」；一身黑色西（勁）裝的王柏傑，則讓人自然將目光焦點集中在西裝領片上的Ocelle胸針與Santos手表，由於王柏傑原已擁有相同款式，更讓他對手上的鏤空款一見傾心、讚不絕口。

而當賓客魚貫入座之後，波蘭歌劇假聲男高音歌手Jakub Józef Orliński如天籟的美聲首先為晚宴揭開了序幕。Jakub Józef Orliński並曾在大都會歌劇院、皇家歌劇院等多個劇院演出，並曾獲「留聲機古典音樂獎」、「國際歌劇獎和國際古典音樂獎」等獎項肯定；晚宴的餐點則由法國米其林三星主廚Pascal Barbot抵台掌廚，將本次頂級珠寶中「Flora & Fauna」的主題融入菜色。國際知名編舞家許芳宜更為了晚宴以「Architecture & Purity」設計了一套僅此一夜限定的舞作，嘗試以編舞家的視角，將卡地亞珠寶作品轉譯為動態舞作。

晚宴壓軸最後更由Cartier的頂級珠寶展演推向高潮，透過模特兒身上配戴珠寶的璀璨光芒，讓人重新近距離欣賞本次Markers of Style頂級珠寶的四大主軸：「文化交流與融合」、「動物與植物」、「幾何造型與色彩對比」、「精巧結構與簡約線條」，也為所有的晚宴VVIP賓客，留下一趟藝術氣息鮮明的仲夏夜回憶，詩意壯闊、如夢似幻。

國際知名編舞家許芳宜女士。圖／卡地亞提供
國際知名編舞家許芳宜女士。圖／卡地亞提供
劉冠廷身上的花卉造型胸針，共鑲嵌5.17克拉的黃鑽與鑽石，搭配酒紅色西裝後、更顯明亮自信，635萬元。圖／卡地亞提供
劉冠廷身上的花卉造型胸針，共鑲嵌5.17克拉的黃鑽與鑽石，搭配酒紅色西裝後、更顯明亮自信，635萬元。圖／卡地亞提供
李銘順手上配戴的Rencontre De Panthères美洲豹腕表，使用品牌自製自動上鍊機芯，其白金自動盤並設計成美洲豹圖騰，唯妙唯肖，白金表殼鑲嵌399顆總重約5.76克拉鑽石，615萬元。圖／卡地亞提供
李銘順手上配戴的Rencontre De Panthères美洲豹腕表，使用品牌自製自動上鍊機芯，其白金自動盤並設計成美洲豹圖騰，唯妙唯肖，白金表殼鑲嵌399顆總重約5.76克拉鑽石，615萬元。圖／卡地亞提供
二度與卡地亞在台北「相會」的李銘順，並稱讚卡地亞的高雅與值得傳家。圖／卡地亞提供
二度與卡地亞在台北「相會」的李銘順，並稱讚卡地亞的高雅與值得傳家。圖／卡地亞提供
以「漫遊仲夏夜」為主題的卡地亞頂級珠寶，晚宴於台北東方文華酒店盛大舉辦。圖／卡地亞提供
以「漫遊仲夏夜」為主題的卡地亞頂級珠寶，晚宴於台北東方文華酒店盛大舉辦。圖／卡地亞提供
陳庭妮出席了卡地亞頂級珠寶晚宴，更由衷感謝卡地亞陶冶了她對高級珠寶的視野。圖／卡地亞提供
陳庭妮出席了卡地亞頂級珠寶晚宴，更由衷感謝卡地亞陶冶了她對高級珠寶的視野。圖／卡地亞提供
國際編舞家許芳宜手上配戴的Cembra祖母綠鑽石戒指，主石為一顆尚比亞產、造型獨特的11.77克拉塔糖形祖母綠，另鑲嵌方形鑽石、錐形鑽石、縞瑪瑙、圓形明亮式切割鑽石，1,900萬元。圖／卡地亞提供
國際編舞家許芳宜手上配戴的Cembra祖母綠鑽石戒指，主石為一顆尚比亞產、造型獨特的11.77克拉塔糖形祖母綠，另鑲嵌方形鑽石、錐形鑽石、縞瑪瑙、圓形明亮式切割鑽石，1,900萬元。圖／卡地亞提供
楊謹華手上的Camelia粉色藍寶石鑽石戒指，鑲嵌一顆5.03克拉馬達加斯加產橢圓形切割粉色藍寶石、鑽石，640萬元。圖／卡地亞提供
楊謹華手上的Camelia粉色藍寶石鑽石戒指，鑲嵌一顆5.03克拉馬達加斯加產橢圓形切割粉色藍寶石、鑽石，640萬元。圖／卡地亞提供
由國際編舞家許芳宜特別為晚宴設計的舞作，抽象也具象的展示珠舞蹈、律動、工藝與珠寶間的美學連結。圖／卡地亞提供
由國際編舞家許芳宜特別為晚宴設計的舞作，抽象也具象的展示珠舞蹈、律動、工藝與珠寶間的美學連結。圖／卡地亞提供
王柏傑西裝領片上的Ocelle蛋白石祖母綠胸針，其主石蛋白石可拆卸另作為胸針單獨配戴，價格店洽。圖／卡地亞提供
王柏傑西裝領片上的Ocelle蛋白石祖母綠胸針，其主石蛋白石可拆卸另作為胸針單獨配戴，價格店洽。圖／卡地亞提供
陳庭妮身上配戴的Ocelle蛋白石祖母綠項鍊 / 胸針，是昨晚明星配戴中最高單價珠寶，其略為交疊的羽毛圖案是由蛋白石與祖母綠形塑，寶石鑲嵌後再經客製化切割，同時展現出靈動飄逸與工藝深度，5,700萬元。圖／卡地亞提供
陳庭妮身上配戴的Ocelle蛋白石祖母綠項鍊 / 胸針，是昨晚明星配戴中最高單價珠寶，其略為交疊的羽毛圖案是由蛋白石與祖母綠形塑，寶石鑲嵌後再經客製化切割，同時展現出靈動飄逸與工藝深度，5,700萬元。圖／卡地亞提供
新生代女演員雷嘉汭，在《八尺門的辯護人》中表現亮眼，全身配戴Cartier頂級珠寶，總價近2,000萬。圖／卡地亞提供
新生代女演員雷嘉汭，在《八尺門的辯護人》中表現亮眼，全身配戴Cartier頂級珠寶，總價近2,000萬。圖／卡地亞提供
晚宴中模特兒演繹了本次卡地亞Markers of Style頂級珠寶作品。圖／卡地亞提供
晚宴中模特兒演繹了本次卡地亞Markers of Style頂級珠寶作品。圖／卡地亞提供

珠寶 鑽石

延伸閱讀

「母胎單身」雷嘉汭 最想收情人禮曝光原來是這款

7,500萬珠寶加持！陳庭妮變身寶萊塢公主貴氣秀美腿

《八尺門的辯護人》外籍漁工帥成「印尼朴寶劍」 為戲減重10公斤

雀雀／2023台劇功德劇「八尺門的辯護人」

相關新聞

天籟佐法式美饌！卡地亞頂級珠寶晚宴 閃耀漫遊仲夏夜

身為法國高級珠寶的先鋒與領路人，卡地亞（Cartier）繼發表「Makers of Style頂級珠寶」後，本周五（18...

用東南亞的香辣喚醒味蕾！Asia49新廚新菜還原經典

由台北遠東香格里拉飯店營運的「Asia49亞洲料理及酒廊」，位於新北地標百揚大樓的49樓，擁有200坪露天花園和高空觀景...

台灣赴美旅遊人次3位數成長！冬賞極光 秘境一次公開

台灣赴美旅遊成長力道強勁，根據NTTO美國國家旅遊辦公室報告，今年1到6月台灣赴美旅遊人次較去年成長高達318%；民航局...

打造自然光澤的完美妝容！香奈兒全新原生美肌蜜粉餅

面對濕熱的天氣下，女性最想追求的就是自然、光澤、持久的妝容，更希望能襯托出原生美肌的樣貌，香奈兒原生美肌蜜粉餅全新升級配...

中秋禮盒變劇場！高雄洲際倡議永續 附「隱藏版贈品」

環保議題當道，「禮盒再利用」成為今年中秋各家月餅的另類比拚重點。高雄洲際酒店創新奇，將禮盒變身為「手機互動式浮空投影劇場...

童年回憶殺在這！蠟筆小新劇場版不只搞笑又感人 經典神作是哪部？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「蠟筆小新劇場版」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP10蠟筆小新劇場版排行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦