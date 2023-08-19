台日工藝交流／走出燒傷低潮 邵尊漢成玻璃藝術畫大師

以玻璃畫創作聞名的新竹玻璃藝術家邵尊漢，20多年前曾因意外全身燒燙傷，一度意志消沉，後來在親友鼓勵下收起消極的負面情緒，以玻璃作畫，不僅是國內、也是全球唯一玻璃畫藝術家，他的作品今天起將在台日工藝文化交流特展中展出，展現浴火鳳凰的魅力。

「心遊無界」2023台日工藝文化交流暨竹縣客家生活工藝特展系列活動，今天下午在新竹縣美術館隆重開幕，這一場台日罕見規模的工藝文化交流，共有兩國20名頂尖工藝名家提供100件創作參展，展期至9月24日，展中又以邵尊漢作品最受矚目。

23年前邵尊漢創作人生正處於意氣風發時，一場意外不僅奪走他原本英俊的外貌，也奪走他嘔心瀝血的80餘件精創作品，這場創作過程中不慎發生的爆炸大火，火勢一發不可收拾，在搶救作品過程中，造成他上半身包括頭臉與手部嚴重灼傷，大火幾乎奪走他的生命，醫生宣佈他至少2年內不能工作，失去一切教他萬念俱灰，意志消沉。

意外讓他住院1個月，後續的手術植皮治療期更長達6年，邵尊漢意志消沉好一段時間，後來在親友鼓勵下，他收拾悲傷心情，歷經整整兩年辛苦的復建過程，克服肌肉臠縮的疼痛，重拾氧氣錶，活嘴，烤爐，再次埋首於他最熱愛的的玻璃創作裡。

邵尊漢早年製作玻璃是因為生活所需，每件作品都以市場商機為導向，但是喜歡繪畫的他，重生以後卻有了不同想法。他說，玻璃其實可以展現的色彩非常飽滿，如果拿來做畫會是很不一樣的嘗試，於是興起用玻璃來作畫的念頭。

玻璃畫創作有其一定的難度，首先要有紮實的熱塑、繪畫、和手工的底子，以及對美學的感覺，玻璃本身是一個礦物成色，在互相溶融或溶解時會產生化學變化，原本紅色的玻璃燒出來可能變成黑色或其他顏色，這時就得花很長時間去改變，才能完全展現出邵尊漢要呈現的印象，每一根玻璃棒都是手工慢慢抽出來，一根細細的玻璃棒裡有許多的顏色，手續繁複，過程緩慢急不得。

構圖也是其一，邵尊漢強調燒製過程膨脹係數一定要非常穩定，玻璃才會融合在一起，不會產生龜裂，這也是最困難的地方，燒一次要24個小時到36個小時，要透出光的感覺，一幅畫得重複燒4次，最初創作時經常失敗，現在穩定度比較高，成功率可以達到80%以上。

邵尊漢的玻璃畫深受梵谷畫風影響，梵谷的筆觸讓他非常感動，自省應該活著更有活力和希望，他的玻璃畫大都以向日葵、玫瑰花、陽光等艷麗又充滿希望色彩為主題，希望帶給賞畫的人正面的能量和思想，希望大家能夠開心開朗，歷經被火紋身的痛苦，如今的邵尊漢雖失去原本瀟灑英挺的外貌，但是他在琉璃藝術領域中，找到自信，他的每件作品，有他對生命的告白和對生命的珍惜。