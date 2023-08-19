打造自然光澤的完美妝容！香奈兒全新原生美肌蜜粉餅

面對濕熱的天氣下，女性最想追求的就是自然、光澤、持久的妝容，更希望能襯托出原生美肌的樣貌，香奈兒原生美肌蜜粉餅全新升級配方，共有2款色選，能夠全天候維持亮麗妝感，並且採用可替換粉蕊設計，呼應品牌的永續環保理念。

升級的香奈兒原生美肌蜜粉餅中，新添加茉莉精萃油，更加強保濕度與舒適度，可以形成防護膜，對抗環境污染，特別融合的調光複合物，含有兩種光燦色素粒子、一款光感色素粒子，讓底妝在不同光線與情境中，都能散發出自然健康光澤，而擬真服貼科技，更讓上妝之後，妝容呈現自然零粉感。

蜜粉餅中還搭配半月型刷具，上妝時更輕鬆簡單，至於兩款色選要如何挑選呢？選擇比膚色淺的色號，可以刷出明亮底妝，選擇較深色號，會呈現出彷彿陽光親吻過的健康膚色。