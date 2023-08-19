搭敞篷纜車看冰川、自駕山地卡丁車 最美的奧地利祕境

疫情關了3年，出國旅遊成了許多人必修課程，如果不想跟大家一樣擠日本、韓國或泰國，抓住暑假的尾巴，在歐洲最美的九月來趟奧地利的高山秘境旅遊，會讓自己此生難忘，也會很讓人羨慕。

從天梯上往下看，可以一覽附近山景。劉玉玫／攝影

奧地利的史萊德明（ Schladming）是個美麗的小鎮，從這裡先上到阿爾卑斯山脈之一的達赫斯坦山（Dachstein），再搭雙層敞篷纜車直上3000公尺山頂，只要5分鐘就可親眼看到傳說中的冰川，站在車頂感受冰冷空氣吹拂臉頰。

雙層纜車的上層是透空的，下層則是封閉式的。劉玉玫／攝影

上到山頂後，走在深不見底的雲海吊橋，已經是一趟讓人心跳破表的試膽行程，如果覺得不夠刺激，還有一座像小烏來一樣的天空步道，只是這個步道，要比小烏來至少高上40倍，腳底下只有積雪終年不化的高山以及雲海，彷彿自己還在飛機上。山頂有一個高山酒吧，提供溫紅酒，來上一杯可以驅趕一些寒意。

天空吊橋是欣賞冰川的絕佳視點。劉玉玫／攝影

吊橋後方是高山上的酒吧。劉玉玫／攝影

搭纜車上山前，服務員會貼心發給每人一顆糖果，緩解急速上升的不適。在山頂可以瘋狂打起雪仗，玩累了再走入冰宮穴道欣賞造景，整個全程雖然驚險，卻不危險。

下山時，可選擇從每拔2000公尺操控卡丁車滑行7公里，享受迴轉髮夾彎的快感。車子配備只有剎車，動力是靠山坡滑行，時速快則可達50公里慢則10公里，欣賞沿途美景，不時會有車從身邊呼嘯而過，不過千萬別成為「山道猴子」，如果競速碰撞或偏離航道也會造成摔車。

100多人的下山卡丁車隊頗為壯觀。劉玉玫／攝影

史萊德明以前是採礦小鎮，現在是冬季滑雪勝地，夏天時也因為有豐富的地理資源，提供遠足、登山、滑翔傘、獨木舟、自行車學校、步道等各式戶外活動，只要在這個地區住宿1晚以上即可獲得summer card pass免費（或優惠）在住宿期間使用搭乘纜車或參加活動。在這停留4天3夜含早晚餐，平均每人約台幣13000元，住宿地點服務員熱心開朗，餐點美味，經驗老道的老鳥都說，這可能是歐洲最好吃的餐點之一。

如果來到奧地利薩爾茲堡Salzburg或是哈施達特Hallstatt自助旅行，不妨可以安排到車程約1小時的史萊德明小鎮停留，享受小鎮風情與山脈活動資源，史萊德明的活動會讓你驚艷，這是連旅行社領隊都沒去過的奧地利祕境。