快訊

妙齡女母胎單身、愛乾淨卻得菜花 醫曝1物共用超危險

不敢相信的仙女肌！38歲綾瀨遙現身 揭開皮膚細嫩原因

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
SK-II品牌代言人綾瀨遙，邀請大家探索PITERA™經典保養成分。圖／SK-II提供
SK-II品牌代言人綾瀨遙，邀請大家探索PITERA™經典保養成分。圖／SK-II提供

一提到釀酒婆婆的細嫩手，大家都能想到PITERA™經典保養成分，也就是SK-II。今年度品牌持續推動「World PITERA™ Month」，開啟「SK-II 晶透肌密之屋」特展，透過PITERA™這把秘密之鑰，見證晶透美肌的轉變之旅。

SK-II品牌代言人綾瀨遙指出，與SK-II合作十多年後，很期待在特展中，發現更多PITERA™秘密；也是品牌愛用者的時尚KOL李函驚訝指出，認識SK-II這麼多年了．沒想到竟然還有完全不知道的品牌秘密，自豪使用青春露後，肌齡維持在20歲，還能持續穩定肌膚。

「SK-II 晶透肌密之屋」設立於東京BA-TSU藝術畫廊STANDBY區域，將未透露的SK-II秘密之鑰，讓大家見證晶透美肌的轉變旅程，並享受沈浸感官的藝術品之中。讓許多人用更新且多元的方式認識經典成分。

特展開幕也邀請到代言人綾瀨遙、日本人氣演員暨模特兒三吉彩花、香港時尚達人倪晨曦、時尚名人李函等多位愛用者出席，發現自己不知道的成分秘密。

品牌愛用者的時尚KOL李函測試肌齡，僅有20歲讓人羨慕。圖／SK-II提供
品牌愛用者的時尚KOL李函測試肌齡，僅有20歲讓人羨慕。圖／SK-II提供
SK-II品牌代言人綾瀨遙，邀請大家探索PITERA™經典保養成分。圖／SK-II提供
SK-II品牌代言人綾瀨遙，邀請大家探索PITERA™經典保養成分。圖／SK-II提供
SK-II品牌代言人綾瀨遙，邀請大家探索PITERA™經典保養成分。圖／SK-II提供
SK-II品牌代言人綾瀨遙，邀請大家探索PITERA™經典保養成分。圖／SK-II提供

SK-II 綾瀨遙

延伸閱讀

冠軍出道23年仍不敗！日女票選「理想身材」排行公開

影／大方讓新北警驗電子菸油 果真驗出毒品成分 男當場傻眼

私密肌只用清水洗？醫師揭：私密處「健康照護」跟臉部肌膚一樣重要！

橋本環奈只拿第三！日票選「最想擁有臉蛋」排行出爐

相關新聞

不敢相信的仙女肌！38歲綾瀨遙現身 揭開皮膚細嫩原因

一提到釀酒婆婆的細嫩手，大家都能想到PITERA™經典保養成分，也就是SK-II。今年度品牌持續推動「World PIT...

把860萬當空氣？楊謹華超閃鑽表 戴比不戴還輕

頂級珠寶品卡地亞（Cartier）今日舉辦Mid-Summer Wander in Makers of Style頂級珠...

全都免動手！科沃斯擦窗機器人W2自帶基站 走到哪清到哪

除了最新旗艦款掃拖機器人DEEBOT X2 OMNI，科沃斯ECOVAC於17日晚間的發表會中，還同步亮相了科沃斯W2擦...

「母胎單身」雷嘉汭 最想收情人禮曝光原來是這款

因《八尺門的辯護人》一戲廣受各方注目的演員李銘順今日晚間出席卡地亞（Cartier）頂級珠寶晚宴活動，全身珠寶胸針加腕表...

7,500萬珠寶加持！陳庭妮變身寶萊塢公主貴氣秀美腿

日前才配戴近5億珠寶出席卡地亞（Cartier）的MARKERS OF STYLE頂級珠寶展的陳庭妮，今日晚間再度出席品...

從身體2地方 看出男人是否真的有品味！一忽略就Low了

想要成為真正質感的男人，很多人會覺得髮型很重要，或是穿著、臉部乾淨與否、身上的香味等，其實這些都是打造出男人品味的細節，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦