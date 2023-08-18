不敢相信的仙女肌！38歲綾瀨遙現身 揭開皮膚細嫩原因

一提到釀酒婆婆的細嫩手，大家都能想到PITERA™經典保養成分，也就是SK-II。今年度品牌持續推動「World PITERA™ Month」，開啟「SK-II 晶透肌密之屋」特展，透過PITERA™這把秘密之鑰，見證晶透美肌的轉變之旅。

SK-II品牌代言人綾瀨遙指出，與SK-II合作十多年後，很期待在特展中，發現更多PITERA™秘密；也是品牌愛用者的時尚KOL李函驚訝指出，認識SK-II這麼多年了．沒想到竟然還有完全不知道的品牌秘密，自豪使用青春露後，肌齡維持在20歲，還能持續穩定肌膚。

「SK-II 晶透肌密之屋」設立於東京BA-TSU藝術畫廊STANDBY區域，將未透露的SK-II秘密之鑰，讓大家見證晶透美肌的轉變旅程，並享受沈浸感官的藝術品之中。讓許多人用更新且多元的方式認識經典成分。