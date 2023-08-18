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7,500萬珠寶加持！陳庭妮變身寶萊塢公主貴氣秀美腿
日前才配戴近5億珠寶出席卡地亞（Cartier）的MARKERS OF STYLE頂級珠寶展的陳庭妮，今日晚間再度出席品牌頂級珠寶晚宴，今日一身超低性感小禮服、辣秀長腿的她，全身珠寶與前天相比、總價「僅」約7,500萬元，但仍成為全場最高身價女星、貴氣十足。
陳庭妮表示今天幻想自己是「來自寶萊塢的公主」，而她全身最高單價珠寶屬於一條訂價5,700萬的OCELLE蛋白石祖母綠項鍊/胸針。她表示先前為時尚雜誌拍攝時曾經戴過同款珠寶，但項鍊當時未接上主鑽，今晚則以祖母綠搭配蛋白石，大膽撞色，也帶給她不同的配戴感受；而這位「寶萊塢公主」更發表暖心感言，表示很感謝卡地亞（Cartier）這麼多年來的陪伴，默默陶冶了她對高級珠寶的見解，並直言「工藝是沒有辦法被取代的。」她以耳畔的OCELLE蛋白石耳環為例，利用工藝與切割帶來羽毛的輕盈聯想，更給她一種飛翔、舒適的感受。
也由於最近曬黑，陳庭妮自陳最近喜歡大膽的撞色風格，也符合心情。之前年紀再輕一點、覺得自己再甜一點時，則喜歡簡約風格或粉鑽，「（但）無論是心情或喜歡的風格不同，都可以在卡地亞這個花園裡，找到自己喜歡的一個角落。」
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